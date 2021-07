Si avvicina il gran finale della soap opera Una vita, e le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Le ultime puntate - già trasmesse in Spagna - tra circa un anno arriveranno in prima visione anche su Canale 5: occhi puntati sulla perfida e astuta Genoveva, che porterà a compimento il suo ennesimo piano malefico nei confronti degli abitanti di Acacias.

Questa volta, a farne maggiormente le spese sarà il povero Ramon che dovrà fare i conti con un doppio lutto: Carmen e Antonito, infatti, moriranno, e tutto ciò gli sconvolgerà per sempre la vita.

La spietata vendetta di Genoveva: anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Genoveva deciderà di vendicarsi nei confronti degli abitanti di Acacias che le hanno voltato le spalle nel momento in cui è stata accusata della morte di Marcia ed Ursula.

La dark lady, quindi, si dimostrerà più agguerrita che mai e si servirà del prezioso aiuto di Aurelio e della domestica Soledad per portare a compimento il suo piano di vendetta contro chi non è stato al suo fianco.

Questa volta la rappresaglia sarà spietata: Genoveva, infatti, deciderà di far piazzare una bomba nella piazza centrale di Acacias, allo scopo di far saltare in aria il quartiere, consapevole del fatto che ciò provocherà morte e distruzione.

Un doppio terribile lutto colpisce Ramon

Gli spoiler spagnoli sul finale di Una Vita riportano che il piano di Genoveva verrà portato a compimento. La bomba verrà piazzata da Soledad e, al momento della deflagrazione, seminerà panico, morte e devastazione tra gli abitanti di Acacias.

Al momento dell'esplosione in piazza ci saranno diverse persone, tra cui anche Felipe che rimarrà ferito, ma per sua fortuna non perderà la vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attentato, invece, lascerà il segno in Ramon. L'uomo, infatti, dovrà fare i conti con una doppia perdita che gli lacererà il cuore.

Carmen e Antonito vittime della furia di Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Carmen e Antonito, rispettivamente moglie e figlio di Ramon, saranno tra le vittime dell'attentato organizzato da Genoveva: le trame spagnole di Una Vita evidenziano che Palacios risentirà profondamente di questa doppia, grave perdita.

L'uomo non riuscirà a riprendersi facilmente e, per l'immenso dolore dovuto alla scomparsa di moglie e figlio, non riuscirà neppure a prendere parte alla cerimonia commemorativa organizzata per ricordare le due vittime dell'esplosione.

Insomma, un finale amaro e doloroso per Ramon, che dovrà salutare per sempre le persone a lui più care prima di poter riprendere in mano le redini della sua vita.

Arriva la figlia di Genoveva: anticipazioni sul finale di Una Vita

Al fianco di Ramon continuerà ad esserci Felipe, ma anche per l'avvocato di Acacias la situazione diventerà sempre più difficile da gestire.

Con il passare degli anni, infatti, Alvarez Hermoso continuerà a portarsi addosso i segni del terribile attentato che lo ha profondamente colpito e cambiato.

Per lui, quindi, non sarà facile tornare alla vita di tutti i giorni, e dovrà essere assistito da un'infermiera.

Tuttavia, anche per la perfida Genoveva arriverà il momento della resa dei conti, e le trame spagnole di Una Vita rivelano che a metterla fuori gioco ci penserà sua figlia Gabriela, la quale arriverà in quartiere con un piano di vendetta ben preciso che porterà alla morte della dark lady di Acacias.