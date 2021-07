La soap opera Una vita ha chiuso i battenti in Spagna e ben presto l'atteso finale di sempre arriverà anche in Italia. Le anticipazioni ufficiali sulle nuove trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, che vedranno ancora una volta protagonista la perfida e astuta dark lady Genoveva. Sarà lei ad essere al centro di clamorose dinamiche che porteranno ad una terribile esplosione in quartiere, la quale causerà una nuova ondata di morte e distruzione, che colpirà in primis il povero Ramon.

La vendetta spietata di Genoveva: anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che Genoveva si ritroverà nei guai dopo essere stata accusata della morte di Ursula e Marcia.

Due omicidi che ha realmente compiuto anche se, la dark lady di Acacias, riuscirà a trovare il modo per farla franca alla giustizia e tornare così di nuovo in assoluta libertà.

E sarà proprio nel momento in cui uscirà di prigione, che deciderà di portare a termine il suo piano diabolico e di vendetta nei confronti di tutti gli abitanti di Acacias che le hanno voltato le spalle durante il periodo in cui è stata in carcere.

Le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Genoveva deciderà di allearsi con il nuovo braccio destro Aurelio e con la nuova governante Soledad, i quali diventeranno complici del suo losco piano che causerà distruzione e morte ad Acacias.

Il triste e fatale destino di Carmen e Antonito

La dark lady, dopo essere stata lasciata anche da suo marito Felipe, deciderà di piazzare una bomba ad Acacias che verrà fatta esplodere da Soledad. L'esito finale di questo scoppio sarà a dir poco distruttivo.

Tutte le persone che, in quel momento si troveranno nella piazza di Acacias, saranno brutalmente coinvolte in questa esplosione che avrà degli esiti a dir poco funesti soprattutto per il povero Ramon.

Le anticipazioni spagnole sul finale della soap Una Vita rivelano che, al termine dell'esplosione si comincerà a fare la conta dei danni e purtroppo anche di morti e feriti.

Ad avere la peggio saranno anche Carmen e Antonito, che moriranno tragicamente dopo l'esplosione e per loro non ci sarà nulla da fare.

Ramon distrutto: anticipazioni spagnole Una Vita

Un durissimo colpo per Ramon, che resterà a dir poco addolorato dalla notizia della perdita di sua moglie e del suo amato figlio.

Lo choc per Ramon sarà davvero fortissimo, al punto che l'uomo non se la sentirà neppure di prendere parte alla cerimonia funebre per dare loro un ultimo saluto.

In seguito a questa esplosione architettata da Genoveva, anche Felipe avrà delle pesanti conseguenze. L'avvocato, infatti, resterà profondamente scosso e i postumi fisici e psichici dello choc subito, si faranno sentire per lungo tempo.