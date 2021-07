Proseguono le avventure dei personaggi di Un posto al sole nell'ultima settimana prima della pausa estiva prevista dal 9 al 20 agosto. Dalle trame degli episodi in onda dal 2 al 6 agosto si apprende che saranno dei giorni più o meno incandescenti. Jimmy avrà la sua prima cotta infantile, mentre Bianca non andrà d'accordo con la figlia di Roberto. Tra Cristina e la figlia di Franco e Angela nascerà un rapporto conflittuale.

Brutto momento per Samuel che, con il cuore a pezzi, lascerà Palazzo Palladini. Vittorio, invece, ripristinerà alcune dannose abitudini del suo passato.

Settimana tesa per Fabrizio e Marina che dovranno farei conti con il ritorno di una vecchia fiamma di lui. Novità anche per Patrizio, il quale smetterà i panni di chef per indossare quelli di babysitter per aiutare Clara con il figlio.

Anticipazioni Un posto al sole, Vittorio ripristina le vecchie e dannose abitudini

A Palazzo Palladini tre ragazzi dovranno fare i conti con i loro patemi sentimentali e con grosse delusioni. Siccome la cena romantica con Speranza non sortirà i risultati sperati, Samuel si accingerà a lasciare il Palazzo, profondamente deluso dai suoi amici più cari. Mentre Vittorio ripristinerà le abitudini nocive di un tempo, Mariella e suo marito Guido si domanderanno che cosa affligge Speranza, e si lanceranno in una marea di ipotesi.

Tra Bianca e Jimmy le cose cominceranno ad andare per il meglio, ma la bambina entrerà in conflitto con Cristina, la figlia di Roberto Ferri. Quest'ultima, inoltre, diverrà la prima cotta di Jimmy.

Spoiler Un posto al sole, spunta una donna dal passato di Fabrizio

Patrizio, da buon amico, aiuterà Vittorio a fare chiarezza nel suo cuore, aiutandolo a capire cosa desidera in amore.

Deluso per il suo sogno d'amore svanito nel nulla, Samuel cercherà di elaborare quanto successo.

Tra Marina Giordano e Fabrizio la situazione non migliorerà, anzi si complicherà quando spunterà una donna appartenente al passato dell'uomo, la sua ex fidanzata. Tra Rosato e quest'ultima la vicinanza si farà sempre più inevitabile, poiché si ritroveranno a lavorare insieme.

Pressata dagli adulti, Bianca si ritroverà a dover chiedere scusa a Cristina.

Un posto al sole, Patrizio smette di fare lo chef per aiutare Clara

Dopo un periodo negativo, per Michele giungerà una buona notizia riguardante l'ormai imminente pubblicazione del suo libro. Al settimo cielo per questo evento, il giornalista prenderà una decisione che coglierà di sorpresa Silvia. Saviani vorrà essere più presente per la moglie, perciò le chiederà di recarsi a Indica. La proprietaria del Caffè Vulcano, determinata a ristabilire l'armonia familiare, mentre sarà in procinto di partire per la vacanza dovrà fare i conti con Giancarlo che non avrà nessuna intenzione di rinunciare a lei.

E mentre Fabrizio si ritroverà a stretto contatto con la sua vecchia fiamma Giorgia, Marina darà una mano a Roberto, il quale sarà praticamente sommerso dal lavoro.

Pur di aiutare l'amata Clara con il piccolo Federico, Patrizio cesserà di fare lo chef e si improvviserà babysitter.

Tempo di vacanze: Filippo sarà alle prese con la sua amnesia, mentre Serena e sua figlia Irene si ritroveranno al mare. Anche Franco, Angela e la piccola Bianca partiranno per le ferie estive.