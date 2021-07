Le avventure amorose di Eda e Serkan continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5. Seguendo le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 agosto, nuovi colpi di scena terranno col fiato sospeso i telespettatori. Mentre Serkan proverà ad allontanare Eda per evitare che lei scopra il segreto sulla morte dei suoi genitori in cui è indirettamente implicata la sua famiglia, la giovane avrà un incidente al seguito del quale subirà un trauma tale da perdere la memoria. Per i due protagonisti saranno ancora molti i problemi da affrontare.

Serkan restituisce i regali a Eda

Le trame degli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi su Canale 5 alle 15:30 circa da lunedì 2 a venerdì 6 agosto, rivelano che Serkan sarà sempre più deciso a chiudere per sempre con Eda, non perché non la ami più ma perché desidera che la giovane non abbia altri motivi di sofferenza. La volontà dell'architetto di allontanare Eda però non andrà a buon fine, perché Efe deciderà di offrire alla talentuosa giovane un lavoro presso la Art Life. Essendo al servizio del famoso paesaggista, adesso Eda avrà la possibilità economica di pagarsi gli studi e completare brillantemente la sua carriera universitaria.

Frattanto Serkan, per cercare di convincere Eda che è tutto finito tra di loro, incaricherà Seyfi di portare alla ragazza in ufficio uno scatolone che conterrà tutti i regali che fino a quel momento la fioraia gli ha fatto.

Eda sarà furiosa quando capirà cosa contiene il pacco e il businessman assisterà da lontano ad una scena che lo addolorerà tantissimo. Infatti, Bolat vedrà la donna che ama mentre butterà via tutto il contenuto del pacco dimostrandosi molto adirata.

Bolat lascia la casa dei genitori

In ufficio saranno tutti a lavoro, ma ben presto si renderanno conto che Eda non è presente così i dipendenti dello studio cominceranno a chiedersi che fine ha fatto la giovane.

Serkan, molto preoccupato al pensiero che a Eda possa essere successo qualcosa, si metterà a cercare la sua ex fidanzata. Dopo diverse ore di ricerche, Bolat la troverà svenuta in una buca e la porterà dal dottore per un controllo.

In seguito alla visita medica, il dottore annuncerà che Eda dopo la brutta caduta ha perso la memoria.

Frattanto Serkan, sempre più depresso per aver dovuto chiudere suo malgrado la relazione con Eda, annuncerà alla madre che ha preso una decisione molto importante, ossia quella di lasciare la casa dei genitori. Tale notizia turberà Aydan tanto che la donna deciderà di chiamare una psicologa in modo tale da intraprendere un percorso per poter risolvere una volta per tutte i suoi problemi interiori.