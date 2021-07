Tanti colpi di scena movimenteranno le vicende ambientate ad Una vita, la soap opera di successo delle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate provenienti dalla Spagna narrano che Genoveva Salmeron inizierà la sua guerra contro Felipe Alvarez Hermoso. In particolare, la donna si alleerà con Javier Velasco per distruggere suo marito.

Una vita: Genoveva torna libera

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate in onda in Italia annunciano che tutta l'attenzione sarà focalizzata sulle macchinazioni di Genoveva.

Tutto inizierà con precisione quando la darkl ady verrà arrestata per la morte di Marcia grazie alla deposizione di Laura.

Nonostante tutto, Salmeron riuscirà a tornare in libertà, grazie alla consulenza con Javier. Il losco legale, infatti, convincerà i giudici che la sua assistita non lascerà Acacias in quanto moglie di Felipe (Marc Parejo) e in attesa del suo primo erede.

In questo modo, Genoveva ritornerà trionfante nel quartiere in attesa del processo per accertare la sua innocenza o colpevolezza nell'omicidio di Marcia. Tutto questo non le impedirà di scontrarsi con le ire funeste di Felipe.

Felipe informa la moglie dell'interruzione di gravidanza

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Felipe colpirà inavvertitamente la moglie, che cadrà a terra priva di sensi dopo aver sbattuto violentemente la testa.

L'avvocato chiamerà subito i soccorsi, che porteranno Genoveva in ospedale, dove le sue condizioni appariranno precarie visto il repentino alzamento della pressione arteriosa. Di lì a poco, Salmeron avrà un'altra crisi ipertensiva, tanto che i medici non potranno evitare l'interruzione di gravidanza.

Ovviamente, Felipe apparirà devastato per la perdita del figlio, in quanto gli ricorderà quelli persi dalla defunta moglie Clelia.

All'uomo toccherà il triste compito di informare la moglie di quanto successo. All'inizio, Genoveva sembrerà assente, tanto da accarezzarsi il ventre parlando al bambino, che sarebbe nato da lì a pochi mesi. Tuttavia, la dark lady sarà costretta a rassegnarsi quando ascolterà le dichiarazioni del medico.

Salmeron e Javier vogliono distruggere la reputazione di Alvarez Hermoso

Il giorno dopo, Felipe si recherà a trovare Genoveva e credendo che sia addormentata le dirà a voce alta di avere intenzione di recidere il loro matrimonio visto la morte del loro erede. Purtroppo il dialogo verrà ascoltato dall'astuta Salmeron che chiamerà Javier per un colloquio in clinica. Qui, la dark lady pregherà Velasco di aiutarla a distruggere la reputazione di Alvarez Hermoso. L'accordo accettato dal losco legale innescherà molti colpi di scena ad Una vita.