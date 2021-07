Le macchinazioni di Genoveva Salmeron saranno ancora una volta al centro delle nuove puntate di Una vita trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna, raccontano che la darklady farà in modo che Laura Alonso incolpi Felipe Alvarez Hermoso di abuso, con l'intenzione di rovinare la sua carriera.

Una vita anticipazioni: Genoveva perde il bambino

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse prossimamente sulla tv italiana annunciano che Genoveva inizierà la sua vendetta contro suo marito.

Tutto inizierà con precisione quando la darklady sarà accusata di essere implicata nella morte di Marcia, tanto da finire dietro le sbarre dopo il ritrovamento di alcune prove regine. Nonostante tutto, la Salmeron resterà per poco tempo in carcere in quanto Javier riuscirà ad ottenere la sua scarcerazione, sottolineando che la sua assistita è in attesa di un bambino.

Una volta a casa, Felipe accuserà Genoveva di essere la responsabile del decesso di Marcia. Inoltre, il legale annuncerà l'intenzione di prendere le distanze da lei, facendole leggere anche la lettera di Santiago contenente un messaggio sconvolgente. Per questo motivo, tra i due personaggi inizierà una violenta discussione che porterà la Salmeron ad essere ricoverata in ospedale.

All'inizio, i medici saranno ottimisti sulle condizioni della donna, se poi non accusasse dei malesseri dovuti all'alzamento della pressione arteriosa. Alla fine, i dottori informeranno Felipe che sua moglie ha perso il bambino che aspettava.

La Salmeron vuole distruggere la reputazione del marito avvalendosi di Laura

Nel corso delle puntate di Una vita Genoveva prenderà assai male l'interruzione di gravidanza, mentre suo marito si sentirà ormai libero di chiudere per sempre ogni rapporto con lei.

Ma ecco che la darklady non avrà nessuna intenzione di dargliela vinta, organizzando un terribile piano per colpirlo. L'intenzione della Salmeron, infatti, sarà quello di distruggere la reputazione dell'Alvarez Hermoso stringendo un'alleanza molto pericolosa con Laura. In pratica, Genoveva approfitterà del segreto dell'Alonso per tenerla in pugno.

Felipe accusato ingiustamente di abuso dall'Alonso

Ed ecco che una mattina Felipe si sveglierà accanto a Laura. La domestica, a questo punto, urlerà a gran voce di essere stata abusata dall'Alvarez Hermoso, tanto da correre dalla sua padrona. Genoveva penserà bene di cacciarlo di casa nonostante lui continui a professarsi innocente.

Intanto, la notizia dell'abuso dell'avvocato ai danni dell'Alonso farà ben presto il giro di tutta Acacias. Ovviamente, i residenti saranno sconvolti di fronte a questo tragico fatto, all'oscuro che dietro a questo piano ci sia lo zampino della Salmeron.