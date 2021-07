Proseguono le trattative per il prossimo Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che sarà in onda da settembre in poi in prime time. Tanti i nomi che circolano in queste ore sul web e sui giornali, tra cui anche quelli di alcuni ex volti di Uomini e donne, come nel caso di Soleil Sorge. Ma, all'interno della casa più spiata d'Italia, potrebbe tornare anche un'ex vippona che ha partecipato già ad una precedente edizione del programma: trattasi della showgirl Carmen Russo.

Le ultime trattative per il Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le ultimissime indiscrezioni sulle trattative del Grande Fratello Vip 6 arrivano dalle pagine di Davide Maggio, dove è stato svelato che tra i concorrenti di quest'anno potrebbe tornare un ex volto già protagonista di una passata edizioni.

Parliamo di Carmen Russo che qualche anno fa, fu una delle concorrenti che entrò in corso d'opera al GF Vip e non lasciò certamente il segno.

Questa volta, però, la showgirl sposata con Enzo Paolo Turchi, potrebbe avere la possibilità di rifarsi, entrando a far parte del cast del reality show Mediaset fin dalla primissima puntata, che al momento è in programma per lunedì 13 settembre.

Spunta anche il nome di un ex attore della soap opera Vivere

Ma questa non è l'unica nuova trattativa che gli autori e la produzione del GF Vip capitanato da Alfonso Signorini, starebbero portando avanti in queste ore.

Si vocifera, infatti, che le porte della casa di Cinecittà potrebbero spalancarsi anche per l'attore Davide Silvestri, assente da un bel po' dal piccolo schermo.

Negli anni 2000, Silvestri aveva raggiunto il massimo della popolarità e del successo come attore della soap opera Vivere, in onda per svariati anni nella fascia mattutina e pomeridiana di Canale 5, con ottimi risultati d'ascolto. Silvestri è noto anche per essere il cugino di Kekko dei Modà.

Nel cast del GF Vip 6 potrebbero esserci anche degli ex volti di Uomini e donne

E poi ancora, nel toto-nomi per il cast del Grande Fratello Vip 6, spuntano anche i nomi di due ex volti di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che già nelle passate edizioni ha fornito diversi concorrenti al reality show.

Questa volta, a varcare la soglia della porta rossa potrebbe essere l'ex corteggiatrice Soleil Sorge, che in passato si è messa in gioco anche come naufraga dell'Isola dei famosi.

Ci sarebbero delle trattative in corso anche per l'ex tronista Sophie Codegoni, protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne e attualmente al centro di un chiacchieratissimo flirt con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.