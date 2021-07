Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole in programma su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi, rivelano che ci saranno dei clamorosi risvolti legati alla coppia composta da Genoveva e Felipe. La situazione tra i due degenererà nel momento in cui Mendez procederà con l'arresto di Salmeron, accusata dell'omicidio di Marcia. Un duro colpo per l'avvocato che, in seguito alla scarcerazione di sua moglie, dirà apertamente di non voler avere più nulla a che fare con lei e tra i due nascerà una lite che porterà a delle tragiche conseguenze.

Genoveva finisce in carcere per la morte di Marcia: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Mendez riuscirà a scoprire una serie di indizi clamorosi che lo porteranno a procedere con l'arresto immediato di Genoveva.

La dark lady, quindi, finirà in carcere con la pesante accusa di essere la responsabile della morte di Marcia. Un duro colpo per lei ma anche per suo marito Felipe, che vorrà andare fino in fondo in tutta questa vicenda, per rendere giustizia alla memoria della sua amata Marcia.

Tuttavia, anche questa volta, Genoveva riuscirà ad avere la meglio: grazie all'avvocato Velasco, la dark lady di Acacias riuscirà a trovare il modo per tornare a casa ed uscire di prigione, facendo leva soprattutto sul fatto di essere in dolce attesa.

La freddezza di Felipe contro sua moglie

Così, le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che la dark lady di Acacias tornerà di nuovo in quartiere e per prima cosa dovrà affrontare suo marito Felipe.

L'avvocato, infatti, non crede minimamente al fatto che sua moglie possa essere innocente e quindi che non abbia nulla a che vedere con la morte spietata di Marcia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva, però, proverà a difendersi da tali accuse facendo leva sul fatto di essere innocente e di non avere nulla a che vedere con quell'omicidio. Ma, per avvalorare la sua tesi, Felipe mostrerà alla moglie una lettera arrivata da Santiago, direttamente dal Brasile, in cui accusa Salmeron della morte di Marcia ma anche di quella di Ursula.

Un durissimo colpo per Genoveva, la quale proverà a cambiare argomento, facendo leva sulla gravidanza e sul bambino che porta in grembo. Anche in questo caso, però, Felipe apparirà irremovibile.

Lite tra Genoveva e Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che l'avvocato non avrà alcuna intenzione di restare al fianco di Genoveva e proprio durante questo confronto, tra i due nascerà un'accesa lite che porterà Felipe a spingere accidentalmente sua moglie.

La donna perderà l'equilibrio e si ritroverà ad essere vittima di una rovinosa caduta, durante la quale batterà la testa sul pavimento. Per Genoveva, quindi, sarà necessaria la corsa in ospedale, dove verrà sottoposta a tutti gli accertamenti medici.