Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che continua ad appassionare milioni di italiani. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna e previste nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano la partenza di una coppia amatissima di Acacias. In particolare, Cinta Dominguez ed Emilio Pasamar partiranno per l'Argentina dopo essere riusciti a diventare marito e moglie. Una scena che segnerà l'uscita di scena degli attori Aroa Rodriguez e José Pastor.

Una vita spoiler: Cinta ed Emilio diventano marito e moglie

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse a breve in Italia annunciano l'uscita di scena di Cinta ed Emilio nel corso dell'episodio 1228 della soap opera. I due giovani, infatti, saluteranno gli amici e i parenti per trasferirsi in America Latina.

Tutto inizierà con esattezza quando la Dominguez e il Pasamar diventeranno marito e moglie lo stesso giorno di Camino e Ildefonso. Felicia, infatti, organizzerà entrambi gli sposalizi in quanto ha paura che sua figlia possa cambiare idea dopo aver provocato uno scandalo a causa della sua storia con Maite.

Ed ecco che Cinta sarà accompagnata all'altare da José Miguel e Bellita, mentre Emilio sceglierà Julio come suo testimone.

Per l'occasione, Arantxa si unirà ai festeggiamenti della coppia per poi ritornare nei Paesi Baschi alla conclusione dell'evento.

La Dominguez e il Pasamar lasciano Acacias

Dagli spoiler dei nuovi appuntamenti dello sceneggiato trasmessi in prima visione tv si evince che Cinta ed Emilio saranno costretti a salutare tutti gli affetti, perfino i domestici a nemmeno 24 ore dallo sposalizio.

Fabiana e Marcelina porteranno un regalo ai due novelli sposi prima della loro partenza per l'Argentina, dove la cognata di Camino ha intenzione di intraprendere una tournée musicale per seguire le orme della madre. Tuttavia, la trasferta sarà di breve durata, in quanto la Dominguez e il Pasamar faranno ritorno ad Acacias in compagnia Bellita.

José Miguel riceve una proposta importante lavorativa

Nel frattempo, José Miguel riceverà un'allettante proposta lavorativa. In dettaglio, un regista proporrà al chitarrista di girare quattro pellicole a Hollywood. Julio e Ramon, a questo punto, convinceranno il Dominguez senior a parlarne con la moglie. All'inizio, Bellita sembrerà accettare di seguire il marito in America per poi cambiare idea nel corso delle settimane. Una nuova story-line che siamo sicuri movimenterà nuovamente la serenità della famiglia Dominguez.

La soap opera di Una vita è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5, mentre in diretta streaming sul sito Mediaset Play Infinity.