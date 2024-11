La detective Mercan sarà molto vicina a Kemal dopo l'arresto di Tarik e gli confiderà di aver perso i genitori da bambina nella puntata di Endless Love di mercoledì 4 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la poliziotta vedrà lo sconforto negli occhi di Kemal, certo di aver perso per sempre Nihan, e gli ridarà la speranza. Mercan racconterà del terribile attentato ai suoi genitori e di come ha superato quella sofferenza diventando una poliziotta. La donna farà capire a Kemal che ogni dolore può essere superato nella vita e anche lui ritroverà la sua Nihan.

L'attesa verità sull'omicidio di Ozan

Le indagini sulla morte di Ozan arriveranno a una conclusione quando la detective Mercan troverà il video integrale dell'omicidio. La poliziotta avrà la certezza che a togliere la vita al fratello di Nihan è stato Tarik e chiederà un mandato d'arresto su di lui. Il fratello maggiore dei Soydere, intanto, chiamerà Kemal e gli confesserà tutto, chiedendogli perdono prima di andare a costituirsi. Subito dopo, Kemal chiamerà Nihan: "Mio fratello ha confessato l'omicidio". La verità farà molto male a tutti e sembrerà dividere Soydere dalla sua amata. Tarik sarà portato in prigione, mentre Nihan andrà via dal commissariato lasciando Kemal con la detective Mercan.

Emir sarà pronto ad accogliere sua moglie, certo che l'arresto di Tarik abbia separato per sempre Nihan e Kemal. La donna si confiderà con Leyla, in lacrime: "Ho trovato la verità ma ho perso Kemal". Nel frattempo, Soydere sarà fuori dal commissariato e spiegherà a Zehir la sua sofferenza perché non sa come fare a recuperare il rapporto con Nihan.

La disperazione di Nihan e Kemal

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Kemal resterà da solo e da lui andrà la detective Mercan, che gli offrirà un caffè e lo aggiornerà su Tarik. La poliziotta spiegherà che l'uomo sarà portato in tribunale e probabilmente resterà in carcere fino al processo. Kemal inizierà ad aprirsi con la donna, dicendole non immaginava un simile epilogo.

Soydere non nasconderà la sua preoccupazione di aver perso Nihan e la detective Mercan gli dirà che lei, al suo posto, avrebbe trovato la forza di perdonare. A quel punto, la donna inizierà a parlare della sua infanzia difficile, quando a sei anni ha perso i suoi genitori in un attentato. "Pensavo che non avrei mai mangiato cioccolata per il dolore, ma poi l'ho mangiata", dirà la donna, spiegando che il tempo e l'aiuto della nonna sono stati fondamentali per ricominciare a vivere e superare la grande sofferenza. "L'ho superata e sono diventata una poliziotta per risolvere i casi di omicidio", dirà la detective a Kemal, "Come se mi stessi occupando della morte di mia madre e di mio padre". "Ogni ferita guarirà", assicurerà Mercan a Soydere che si dirà dispiaciuto per la sua grave perdita.

"L'unica cosa che non si può superare è la morte, il resto è una bugia", dirà la donna ridando a Kemal la forza di cui aveva bisogno.

La detective Mercan, una poliziotta integerrima

Nelle puntate precedenti, la detective Mercan è comparsa nelle vite dei protagonisti destando anche qualche gelosia in Nihan. L'affascinante poliziotta, tuttavia, ha conquistato subito la fiducia di tutti perché non si è lasciata intimorire dalle minacce di Emir e non ha ceduto alle sue lusinghe per corromperla. Hakan è stato rimosso dal suo incarico e la detective Mercan ha iniziato un lavoro molto scrupoloso per stabilire la verità sul caso della scomparsa di Asu e sulla morte di Ozan. Tra lei e Kemal è nata un'amicizia speciale che molto spesso ha fatto arrabbiare Nihan. Soydere, tuttavia, ha occhi soltanto per lei e non la tradirebbe per nessuna ragione al mondo.