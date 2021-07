Uomini e donne è tornato in onda in prime time in piena estate. La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, è stata riproposta da Mediaset a partire dal 14 luglio, con la messa in onda delle puntate speciali de La scelta, trasmesse per la prima volta nel 2019. Cinque appuntamenti dedicati ad altrettante scelte dei tronisti che erano in carica quell'anno. Peccato, però, che il verdetto auditel non sia stato dei migliori e che la prima puntata abbia registrato un sonoro flop di ascolti.

Flop di ascolti per la scelta di Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, il verdetto auditel per la puntata di Uomini e donne - La scelta trasmessa mercoledì 14 luglio in tv, è stato decisamente deludente.

Il programma ha registrato una media di appena 1,154,000 spettatori pari ad uno share che si è fermato al 7,73% in prime time.

Un dato d'ascolto flop per la prima serata di Canale 5 che, in questo periodo, non se la sta cavando per niente bene (fatta eccezione per Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi).

Dopo l'8% di Mr Wrong - Lezioni d'amore con protagonista Can Yaman si aggiunge il 7% registrato dalla riproposizione degli appuntamenti speciali di Uomini e donne.

E, tenendo conto che la prima puntata del 14 luglio era anche la più "appetibile" dal punto di vista delle dinamiche e dei contenuti, non si esclude che il programma possa calare ulteriormente nel corso delle prossime settimane, tanto da decidere una sospensione anticipata.

Superquark batte Uomini e donne

Uomini e donne è stato ampiamente superato in prime time da Superquark condotto da Piero Angela che ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni di spettatori pari al 13% di share.

Il programma di divulgazione scientifica ha così conquistato la palma d'oro degli ascolti di questo mercoledì sera, "tallonato" da Chi l'ha visto che su Rai 3 ha ottenuto una media di oltre due milioni di telespettatori e uno share pari all'11,40%.

Su Italia 1, invece, la puntata della serie Chicago Fire ha ottenuto il 7,20% ad un passo quindi dall'ascolto di Uomini e donne su Canale 5.

Da settembre la nuova edizione di Uomini e donne in daytime

Intanto, Maria De Filippi e il suo team si preparano a tornare in onda a partire dal prossimo settembre, con la nuova edizione del dating show in daytime.

In queste settimane si stanno svolgendo i casting che porteranno alla scelta ufficiale dei nuovi tronisti di Uomini e donne, che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Occhi puntati anche sul parterre del trono over: tra i riconfermati spicca il nome della dama torinese, Gemma Galgani.