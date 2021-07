L'incidente in moto di Steffy avrà serie conseguenze nelle nuove puntate di Beautiful. Le anticipazioni raccontano che la giovane Forrester verrà investita accidentalmente da Bill mentre si sta recando al lavoro e che verrà portata in codice rosso all'ospedale. Proprio in quelle ore, nello stesso reparto, verrà ricoverata anche Sally. Tutto inizierà quando Flo riuscirà a inviare un messaggio disperato d'aiuto a Wyatt che, sul punto di fare l'amore con la sua ex bugiarda fidanzata, si precipiterà da lei.

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate

Si aprono nuove storyline nei nuovi episodi della soap. Sally non può più nascondere la verità, dopo che Flo ha aperto la sua cartella clinica nello studio della dottoressa Penny.

La giovane Spectra avrà un confronto con Wyatt e Flo e, non reggendo più la pressione, avrà un malore che la farà finire in ospedale.

Sally, come al solito, giocherà con i sensi di colpa e l'autocommiserazione, ma questa volta non otterrà nulla. Wyatt non vorrà sentire ragioni, sentendosi ferito nel profondo.

Anche Ridge e Steffy allontaneranno Sally che, non avendo più nulla, abbandonerà la scena lasciando Los Angeles.

Steffy ha un grave incidente in moto

Mentre Sally starà per essere dimessa, all'ospedale arriverà Steffy in gravissime condizioni.

Bill l'ha investita in moto, distratto dai suoi pensieri ossessivi per quanto accaduto con Brooke. La povera Forrester verrà portata d'urgenza in ospedale, dove entrerà in coma.

Ridge e Liam correranno al suo capezzale e vorranno parlare con i medici. Il dottor Finnegann spiegherà loro che la situazione è complicata e che Steffy avrà bisogno di molto tempo per riprendersi.

Per fortuna Steffy si sveglierà dal coma e la prima cosa che desidererà sarà tornare a casa da Kelly. I dolori lancinanti alle costole però, non le daranno pace.

Il dottor Finnegann le somministrerà dei potenti dolorifici che, almeno per qualche ora, le daranno sollievo. Sentendosi meglio, Steffy vorrà a tutti i costi tornare a casa.

Sarà l'inizio di un incubo.

Hope vuole togliere Kelly a Steffy, spoiler Beautiful

Dopo il suo ritorno a casa, Steffy inizierà ad abusare dei farmaci prescritti da Finn e ne diventerà completamente dipendente.

Liam e Hope si renderanno conto che la situazione sta diventando pericolosa, con Steffy fuori controllo e in costante astinenza.

Preoccupata per ciò che sta accadendo, Hope chiederà a Liam di allontanare Kelly dalla loro casa, almeno per il momento. Quando Steffy lo verrà a sapere, avrà una tremenda reazione di rabbia.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy metterà Hope al suo posto: ''Kelly è mia figlia, non tua'', sentendosi scavalcata per l'ennesima volta. La sua dipendenza dai farmaci però, diventerà talmente incontrollabile da far prendere a Liam una drastica decisione.