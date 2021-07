Luigi Mastroianni, noto al grande pubblico di Uomini e donne per essere uno dei tronisti delle passate edizioni del programma di Maria De Filippi, in queste ore ha postato uno scatto social dove appare ricoverato in ospedale.

La foto di Luigi, che prima ancora di approdare sul trono della trasmissione dei sentimenti di Canale 5 aveva partecipato al programma nelle vesti di corteggiatore della tronista Sara Affi Fella, ha fatto subito il giro del web tra i tantissimi fan che, ancora oggi, lo seguono come influencer e personal trainer.

Luigi Mastroianni in ospedale: la foto dell'ex tronista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Luigi Mastroianni dopo una giornata di silenzio totale sui social, è tornato a postare uno scatto.

Questa volta, però, l'ex tronista di Uomini e donne non era al mare in compagnia della sua nuova fidanzata, bensì in un letto d'ospedale.

"Meglio di quello che poteva essere... peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene. Torno presto", ha scritto Luigi nella didascalia che ha scelto per accompagnare la foto dal letto di ospedale.

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori dettagli su cosa sia successo e, infatti, sono tantissimi i fan di Luigi che chiedono informazioni, postando domande tra i commenti del post Instagram.

Ieri sera, Luigi raccontava di essersi fatto male

Tuttavia, non si esclude che l'ex tronista di Uomini e donne possa aver subito qualche operazione d'urgenza, dato che proprio nella serata di ieri (prima di sparire per un po' dai social) aveva raccontato ai suoi followers di essersi fatto male.

"Come volevasi dimostrare, nemmeno ci sono andato a giocare a pallone perché mi sono fatto male prima. Si presume strappo del muscolo lombare", aveva detto Luigi nelle stories postate ieri sera su Instagram.

In quell'occasione, l'ex tronista si augurava che non fosse qualcosa di più grave. "Sono in macchina aspetto che arrivi il fisioterapista per cercare di capire meglio la situazione.

Stop per almeno due settimane, terapie, antinfiammatori. Va tutto benissimo", aveva concluso Luigi decisamente amareggiato per la situazione.

Tanti messaggi di affetto per l'ex tronista Luigi

A quanto pare, quindi, vista la foto postata questa sera da un letto di ospedale, sembrerebbe proprio che la situazione sia stata decisamente più grave del previsto.

In attesa di capire meglio la situazione, i tantissimi fan di Luigi gli stanno facendo sentire il proprio affetto e vicinanza. Tra i like al post Instagram, c'è anche quello di Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e donne, che ha sempre supportato Luigi nella trasmissione di Canale 5.