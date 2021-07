Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Katie Logan sarà ancora scioccata per il bacio segreto tra sua sorella Brooke e suo marito Bill. La donna non avrà nessuna intenzione di perdonare i due, né tantomeno di avere un confronto con loro, in quanto le hanno fatto troppo del male .

Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful , nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 nella settimana da lunedì 19 a sabato 24 luglio, Bill chiederà perdono a Katie, ma Logan non riuscirà proprio a perdonare suo marito e sua sorella per il bacio segreto.

