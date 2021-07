Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 12 al 16 luglio Serkan confesserà di provare qualcosa per Eda. L'uomo, infatti, le proporrà di attendere per poter partire insieme per l'Italia. Selin, intanto, sarà in crisi dopo aver saputo che il fidanzamento tra Bolat e Yildiz era in realtà finto.

Trama al 16/07: Eda, Serkan, Selin e Ferit trascorrono del tempo insieme

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Serkan si rifiuterà di firmare l'accordo con un famoso architetto. Questa sua presa di posizione, però, rischierà di rovinare il suo rapporto con Ferit.

Eda, intanto, tenterà di far riappacificare i due e organizzerà un incontro nello chalet di Serkan. I quattro amici si ritroveranno a trascorrere del tempo insieme in montagna, ma il vero scopo dell'incontro sarà quello di convincere Selin a non sposare Ferit. La donna, dal suo canto, sarà disposta a rinunciare alle nozze solo se Serkan sarà sicuro di voler tornare con lei. Questo metterà in crisi Bolat, il quale si sentirà combattuto tra la sua ex fidanzata ed Eda. Yildiz, intanto, ascolterà una conversazione tra Serkan e Selin e si renderà conto del fatto che l'uomo potrebbe provare un interesse per lei.

Spoiler al 16/07: Eda vuole partire per l'Italia

Ayfer, intanto, si confiderà con Ceren e racconterà dei suoi problemi economici.

In particolare, la donna ammetterà di non poter pagare l'ultimo anno di università a Eda e tenterà di trovare una soluzione all'oscuro della giovane. Yildiz, nel frattempo, sarà pronta per partire per l'Italia, ma questo provocherà molta tristezza in Serkan. Aydan penserà che lo stato d'animo di suo figlio sia dovuto alle nozze di Selin e deciderà quindi di invitarla da Bolat.

Anche Eda sarà convinta da Seify a presentarsi dall'uomo e questo provocherà un imbarazzante incontro tra le due donne. Selin lascerà la casa, mentre Yildiz si troverà a trascorrere la notte da Serkan. Durante il sonno, l'uomo chiederà alla giovane di non lasciarlo, ma dimenticherà la conversazione non appena sarà sveglio.

Puntate fino al 16/07: Serkan chiede a Eda di non partire

Prima di partire per l'Italia con l'intento di dimenticare Serkan, Eda confiderà a Selin che il suo fidanzamento con Bolat era in realtà falso e che lui ha sempre amato lei. Questa confessione manderà in crisi l'ex fidanzata di Serkan, la quale si recherà a un appuntamento con lui. Bolat, però, deciderà di non presentarsi all'incontro. L'uomo, infatti, darà ascolto ai suoi sentimenti e confesserà a Eda di essersi innamorato di lei. Serkan, inoltre, le chiederà di non partire e di dargli del tempo per organizzarsi, in quanto è sua intenzione partire insieme a lei.