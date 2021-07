Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Uomini e donne trono over, torna ad essere particolarmente attivo sui social. In queste ore, sul suo profilo Instagram si è lasciato andare alla pubblicazione di un video che non è passato affatto inosservato tra i numerosi fan che seguono il cavaliere protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Riccardo, infatti, dopo un periodo di silenzio e di assenza social è tornato a "spogliarsi" ed ha mostrato alle fan i risultati del duro lavoro fatto in palestra per un anno intero.

Il ritorno social di Riccardo Guarnieri di Uomini e donne

Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri nel corso delle ultime puntate dell'edizione di Uomini e donne che si è conclusa a maggio, ha puntato il dito contro la sua fidanzata Roberta Di Padua.

Il cavaliere ha svelato che la dama gli avrebbe chiesto di portare avanti "per finta" la loro relazione, così da poter far accrescere il suo numero di followers e in questo modo diventare popolare su Instagram per fare le sponsorizzazioni.

Dopo aver gettato la maschera, Riccardo ha fatto perdere le sue tracce sui social: per più di un mese non ha postato nuovi contenuti. Tutto questo fino a pochi giorni fa, quando il cavaliere è tornato ad essere attivo su Instagram.

Il video del cavaliere Riccardo che 'si spoglia' sui social

E, nel corso delle ultime ore, Riccardo ha postato un video tra le stories del suo profilo Instagram, decisamente provocante.

Il cavaliere, infatti, è tornato "a spogliarsi" ed ha mostrato alle numerosissime fan che lo seguono su Instagram il suo fisico scolpito, con tanto di gioco dei pettorali.

Insomma Riccardo è tornato nuovamente "a ruggire" dopo il silenzio delle scorse settimane, mettendo in mostra i risultati dei duri allenamenti fatti in palestra nei mesi scorsi. Le sue ex fidanzate (tra cui Roberta e Ida Platano) apprezzeranno i risultati?

Da settembre il ritorno di Uomini e donne in tv: Riccardo ci sarà?

Intanto cresce l'attesa per la prossima edizione di Uomini e donne, che tornerà in onda a partire da settembre in poi nei pomeriggi di Canale 5.

Cosa ne sarà di Riccardo Guarnieri? Il cavaliere tornerà a mettersi in gioco nello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi oppure volterà definitivamente pagina?

Al momento non ci sono ancora notizie certe sui protagonisti del cast della prossima edizione, fatta eccezione per Gemma Galgani.

In una recente intervista rilasciata al magazine del programma, ha lasciato intendere che ci sarà anche a settembre, al punto da consigliare alla sua nemica Tina Cipollari, di cambiare argomenti per la nuova stagione e di smetterla di attaccarla.