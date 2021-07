In Beautiful le nozze celebrate da Ridge e Shauna a Las Vegas cambieranno gli scenari della soap tv americana. A metterci lo zampino sarà Quinn che riuscirà ad allontanare ancora una volta lo stilista da Brooke, convincendo Ridge a confermare i voti nuziali con Fulton in una cerimonia organizzata a Villa Forrester. Per Quinn saranno in arrivo dei guai seri, visto che il suo piano contro Logan verrà scoperto da Eric, poco prima che Ridge risposi Shauna.

Ridge scopre di aver sposato Shauna a Las Vegas

Il rapporto tra Ridge e Brooke sembrerà arrivare al capolinea, dopo che verrà a galla quanto accaduto tra Shauna e Forrester a Las Vegas.

Approfittando dello stato d'animo di Ridge, deluso dopo aver visto il bacio tra Bill e Brooke, Shauna avrà sposato lo stilista in una piccola cappella di Las Vegas. Solo in seguito, Ridge verrà a sapere cosa sarà accaduto, visto che a causa dei fumi dell'alcool, non avrà ricordi della notte folle di Las Vegas. Tutto ciò accadrà nel momento in cui Ridge vorrà tornare insieme a Brooke, l'unica donna che abbia mai amato. Peccato che Quinn ci metterà di nuovo lo zampino.

Quinn convince Ridge a risposare Shauna a Villa Forrester

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, Quinn farà in modo che Ridge origlierà una conversazione tra Bill e Brooke. Lo stilista traviserà le parole di Logan tanto che, in seguito, amareggiato e deluso, tornerà tra le braccia di Shauna.

A questo punto, Quinn cercherà in tutti i modi di convincere lo stilista a rinnovare i voti nuziali con l'amica Shauna. Nonostante Ridge provi ancora dei sentimenti per Brooke, accetterà di risposare ufficialmente Shauna, in una cerimonia che la moglie di Eric organizzerà a Villa Forrester. La perfida donna vorrà invitare anche la rivale Brooke, allo scopo di assistere alla sua umiliazione.

Eric smaschera il piano di Quinn e Shauna, Ridge non rinnova i voti

Stando alle anticipazioni su ciò che andrà in onda tra qualche settimana su Canale 5, il tutto avverrà nel momento in cui Ridge sarà molto preoccupato per la salute di Steffy, vittima di una dipendenza da antidolorifici dopo l'incidente occorsole con Bill. Sta di fatto che tutto sembrerà pronto per il rinnovo dei voti nuziali tra Shauna e Ridge, quando Eric scoprirà il piano messo in atto da Quinn per separare il figlio da Brooke.

Il patriarca dei Forrester scoprirà infatti che, il matrimonio celebrato a Las Vegas, sarà una farsa e che tutto sarà stato pianificato dalle due amiche. Quinn e Shauna verranno smascherate e cacciate da un furibondo Eric dalla Villa. Per Brooke e Ridge sarà invece un nuovo inizio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.