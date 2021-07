Non si placano le chiacchiere sulla vita sentimentale di un protagonista delle ultime stagioni di Uomini e donne: da settimane, infatti, si vocifera che Riccardo Guarnieri avrebbe ritrovato l'amore accanto ad una mora pugliese con la quale è stato fotografato. L'altra sera, ad esempio, la presunta nuova fiamma del cavaliere ha pubblicato una Instagram storia che alcuni fan hanno interpretato come una conferma del flirt che si dice stia vivendo con l'ex di Ida e Roberta.

Nuovi rumor sul privato di Riccardo post Uomini e Donne

A pochi mesi dalla rottura con Roberta Di Padua, Riccardo potrebbe aver voltato pagina.

Gossip delle ultime settimane, infatti, sostengono che il cavaliere di Uomini e Donne avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad una mora con la quale è stato pizzicato dopo l'addio alla trasmissione.

Un selfie che Guarnieri ha fatto con Laura Pantaleo, è bastato per scatenare le chiacchiere su una possibile relazione in corso tra i due.

Visto che i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito le voci che li vorrebbero legati sentimentalmente, i curiosi stanno continuando ad indagare sulla loro presunta frequentazione, e di recente hanno scovato un interessante indizio a riguardo.

La vita di Riccardo dopo l'addio a Uomini e Donne

La sera di venerdì 16 luglio, la bella Laura ha pubblicato un video che i più attenti hanno immediatamente collegato a Riccardo.

Nella storia che ha caricato su Instagram qualche ora fa, la ragazza inquadra due calici di vino bianco e il mare che fa da contorno ad una serata decisamente romantica.

La mora che tanti indicano come la nuova fiamma di Guarnieri, non ha fatto vedere con chi era l'altra sera, anche per questo i fan di Uomini e Donne sospettano che possa essere proprio il cavaliere del Trono Over l'accompagnatore che Pantaleo ha volutamente estromesso dall'inquadratura.

Da quando stanno circolando questi rumor sulla sua vita amorosa, l'ex di Ida e Roberta non è ancora intervenuto per commentarli in qualche modo: il silenzio del protagonista del dating-show Mediaset, dunque, non fa che alimentare i pettegolezzi su un flirt che starebbe vivendo quasi segretamente.

Il futuro del cast di Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla situazione sentimentale di Riccardo, i fan di Uomini e Donne stanno facendo delle ipotesi su quello che accadrà nel dating-show al rientro dalle vacanze. Al momento, è piuttosto improbabile che Guarnieri accetti di partecipare all'edizione 2021/2022 per almeno due diversi motivi: il presunto flirt con la pugliese Laura e la presenza nel cast di due sue ex, Ida Platano e Roberta Di Padua.

A proposito di quest'ultima, è notizia degli ultimi giorni che ha deciso di prendersi una pausa dai social network. Se la dama ha dichiarato di voler accantonare per un periodo Instagram per rimettere insieme la sua vita dopo un anno difficile, alcuni sospettano che questo momento di crisi possa essere legato al rumor sul fidanzamento di Riccardo con un'altra.

Chi non mancherà all'appello quando il programma di Maria De Filippi riprenderà la sua regolare messa in onda, è Gemma Galgani. In una recente intervista, infatti, la 71enne ha fatto sapere che dopo l'estate parteciperà alle nuove puntate, quelle in cui spera di incontrare l'anima gemella che da oltre undici anni cerca invano davanti alle telecamere.

Anche Ida e Roberta dovrebbero figurare nel parterre femminile del Trono Over a settembre (si vocifera che la trasmissione Mediaset dovrebbe esordire lunedì 13): le due sono ancora single e stanno passando l'estate in compagnia di familiari, amici e figli ma di nessun uomo.