Arrivano le nuove anticipazioni dell'ultimo episodio di Mr Wrong-Lezioni d'amore, la soap opera turca che narra la tormentata storia d'amore fra Ezgi Inal e Ozugur Atasoy (interpretati rispettivamente da Ozge Gurel e Can Yaman).

Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che saranno trasmessi in Italia nella puntata di martedì 20 luglio 2021, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20.

Le vicende di quest'ultima puntata saranno principalmente incentrate sulla decisione di Levent di rimandare il suo matrimonio con Cansu, sul ricatto che Serdar farà a Tolga e sulla proposta di matrimonio di Ozgur a Ezgi.

Cansu lascia Levent

Le anticipazioni di Mr Wrong- Lezioni d'amore segnalano che Levent e Cansu rimanderanno le loro nozze a causa della gelosia di Zeynep. L'uomo, infatti, si renderà conto di non potersi sposare senza aver prima risolto tutti i suoi problemi con la figlia. Per questo motivo deciderà di rimandare le nozze con Cansu a data da destinarsi, facendo arrabbiare la sua fidanzata, che lo lascerà per prendersi del tempo per andare in vacanza.

Nel frattempo, Ozgur ed Ezgi dovranno affrontare diversi problemi con il Laguna che verrà messo sotto sequestro dalla guardia di finanza a causa degli affari poco leciti di Yesim e Serdar.

Serdar tenterà di convincere Ezgi a ricattare Tolga con delle registrazioni incriminanti, per far sì che sia direttamente quest'ultimo a restituire la Gabbia ad Ozgur.

Ezgi si rifiuterà di prestarsi al ricatto e Serdar deciderà di farlo lui stesso, fingendo di essere la giovane. Tolga si sentirà messo con le spalle al muro, finendo per decidere sul serio di restituire il locale a suo cugino. Fitnat scoprirà che suo marito la tradisce con un'altra, incontrandosi con quest'ultima in una camera d'albergo.

Grazie all'aiuto finanziario dei suoi genitori, Ezgi riuscirà ad acquisire una parte della Gabbia, diventando socia di minoranza del locale. Dopo di ciò, Ozgur le farà una proposta di matrimonio, sancendo in questo modo la fine della soap opera.

Non ci sarà una seconda stagione

Il finale della soap opera sancirà la fine definitiva della storia d'amore fra Ezgi e Ozgur, in quanto non ci sarà una seconda stagione.

In Turchia, infatti, Mr Wrong non ha avuto un grande successo e il calo di ascolti degli ultimi episodi ha fatto sì che i suoi produttori decidessero di non rinnovarlo per una nuova stagione.

Per questo motivo, i sostenitori di Ezgi e Ozgur non avranno modo di vedere né il matrimonio né un eventuale convivenza della coppia, ma dovranno accontentarsi soltanto della romantica proposta di matrimonio finale.