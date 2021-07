Prosegue l'appuntamento con la serie tv spagnola Grand Hotel in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sulla programmazione rivelano che, questa settimana, la serie non sarà trasmessa in prima visione assoluta. In un primo momento la messa in onda della sesta puntata era prevista per domenica 11 luglio, ma così non sarà. In casa Mediaset hanno scelto di rimettere mano al palinsesto della rete ammiraglia per questa settimana. Per evitare lo scontro diretto contro la finale Italia-Inghilterra degli Europei 2020, si è scelto di posticipare la serie tv al prossimo 18 luglio.

La programmazione di Grand Hotel su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Grand Hotel su Canale 5 rivelano che la sesta puntata slitterà direttamente a domenica 18 luglio, come sempre nella fascia oraria di prima serata, dalle 21:30 circa.

Questa dovrebbe essere la collocazione definitiva di Grand Hotel anche per le restanti settimane di messa in onda, dato che la serie non potrà più tornare al mercoledì.

Dal 14 luglio, infatti, in prime time su Canale 5 torneranno in onda le vecchie puntate di Uomini e donne - La scelta, gli appuntamenti speciali che nel 2019 sono stati trasmessi nella prestigiosa fascia di prima serata della rete ammiraglia e che saranno riproposti in questa calda estate 2021.

La sesta puntata di Grand Hotel: anticipazioni su due episodi

Cosa succederà nel corso della sesta puntata di Grand Hotel? Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo 18 luglio saranno trasmessi due nuovi episodi in prima visione assoluta su Canale 5.

Si partirà con la messa in onda de "Un pianto nella notte" e le anticipazioni sulla trama rivelano che Belen e Andres decideranno di nascondere all'interno dell'albergo il bambino appena nato.

Belen, però, apparirà molto provata da tutta questa situazione che diventerà sempre più intricata. Intanto Alicia deciderà di recarsi alla taverna del paese, con l'obiettivo ben preciso di scoprire se Javier è stato lì in quella drammatica sera in cui hanno provato ad ammazzare Andres.

Belen allatta i bambini: anticipazioni Grand Hotel sesta puntata

Anche Julio deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda, motivo per il quale porterà avanti le indagini per conto suo, con la speranza di arrivare alla verità dei fatti.

A seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Il Segreto". Le anticipazioni di Grand Hotel del 18 luglio rivelano che Alicia nutrirà dei fortissimi sospetti circa l'esatta data del decesso di suo padre, Don Carlos.

La donna si renderà conto che il medico ha falsificato il certificato di morte.

Intanto Belen continuerà a essere alle prese con i due bambini che allatterà al suo seno, mentre Andres comincerà a frequentare dei loschi malviventi.