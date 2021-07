È tempo di toto-nomi per i nuovi tronisti di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda da settembre 2021 su Canale 5. In queste settimane si stanno svolgendo i casting che porteranno alla scelta dei prossimi protagonisti che siederanno sul trono del talk show dei sentimenti Mediaset. Tra i candidati in pole position spiccano i nomi dell'ex corteggiatrice Carolina Ronca ma anche quello di Tommaso Eletti, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre 2021: i primi nomi

Nel dettaglio, il toto-nomi sui nuovi tronisti di Uomini e donne 2021-2022 vedono in pole position il giovane Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, il quale in una recente intervista ha confermato di essere ancora single dopo la fine della sua brevissima storia d'amore con la tronista.

"Dopo come è finita tra me e Sophie, preferisco starmene sulle mie", ha ammesso Matteo che per questa estate intende restare libero ma non si esclude che a settembre possa rimettersi in gioco come tronista.

Occhi puntati anche sulla giovane Carolina Ronca, ben nota al pubblico di Uomini e donne, in quanto ex corteggiatrice del tronista Giacomo Czerny.

Per lei, a partire dal prossimo settembre potrebbe iniziare il periodo del riscatto e a tal proposito, l'ex tronista Giacomo non ha nascosto che gli piacerebbe poterla rivedere mettersi in gioco e cercare così il suo vero amore, dopo che lui preferì la rivale Martina Grado alla scelta finale.

Tommaso, dopo Temptation Island approda a U&D?

Ma per la nuova edizione di Uomini e donne, potrebbe approdare sul trono anche uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, che prosegue la sua marcia trionfante su Canale 5.

Trattasi del 21enne Tommaso Eletti, che ha partecipato al reality show delle tentazioni con la fidanzata Valentina.

I due si sono lasciati al falò finale dopo il tradimento di Tommaso con una tentatrice e, in queste ore, non si esclude che da settembre possa approdare nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi nelle vesti di tronista.

Eugenia tra le candidate come nuova tronista

E poi ancora le porte della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi potrebbero tornare ad aprirsi per la giovane Eugenia Rigotti, la studentessa trentina che lo scorso anno si è fatta conoscere al pubblico in quanto corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

Eugenia ha colpito il pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua maturità decisamente insolita e non scontata da trovare in una ragazza così giovane.

Una caratteristica che ha conquistato anche la padrona di casa Maria De Filippi, la quale spese delle parole di elogio e stima nei confronti della corteggiatrice.