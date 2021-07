Uomini e donne tornerà in onda da settembre su Canale 5 per la nuova stagione tv 2021-2022. Le prime indiscrezioni rivelano che in queste settimane Maria De Filippi e la sua storica squadra di autori, stanno lavorando per scegliere chi saranno i nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. La padrona di casa del dating show sentimentale, in una recente intervista è stata molto chiara in merito all'identikit del nuovo tronista, ed ha ammesso che dovrà essere una persona semplice e vera.

Ebbene, tra i candidati in pole position pare che ci sia l'ex corteggiatore Matteo Ranieri, protagonista della scorsa edizione.

Il ritorno di Uomini e donne nella prossima stagione tv Mediaset

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la nuova edizione di Uomini e donne 2021-2022 punterà su tre tronisti che si metteranno in gioco a partire dal prossimo mese di settembre. Le registrazioni, però, come di consueto prenderanno il via verso fine agosto.

Maria De Filippi in una recente intervista ha ammesso che il suo obiettivo primario e quello della squadra di autori del programma del pomeriggio di Canale 5, sarà riuscire a trovare una persona semplice che non sia interessata in primis ai social.

La decisione di Maria De Filippi per i nuovi tronisti di U&D 2021-2022

La conduttrice del programma, quindi, intende dare spazio a persona vere che non hanno secondi fini e che non mirano a diventare degli influencer e di conseguenza a partecipare al suo programma per accrescere la fama e la popolarità su Instagram, così da poter fare dei contenuti sponsorizzati.

A tal proposito, sembrerebbe che un primo identikit di tronista per la stagione 2021-2022, potrebbe essere quello del giovane Matteo Ranieri, il ragazzo ligure che lo scorso anno ha fatto perdere la testa alla tronista Sophie Codegoni.

I due scelsero di uscire insieme dallo studio di Uomini e donne per viversi la loro storia d'amore ma, a telecamere spente, hanno capito di non essere fatti per stare insieme e così si sono lasciati dopo appena un mese di frequentazione.

Matteo Ranieri potrebbe tornare a Uomini e donne 2021-22

Tuttavia, Matteo Ranieri è rimasto nel cuore degli spettatori di Uomini e donne e a quanto pare è riuscito a far breccia anche nel cuore degli autori del programma di Canale 5.

Non si esclude, quindi, che uno dei primi tronisti di settembre del programma Mediaset possa essere proprio il giovane Matteo, il quale in questi mesi ha dimostrato di essere decisamente poco interessato al mondo social.

Pur avendo acquistato una bella popolarità dopo la partecipazione al programma Mediaset, Matteo ha mantenuto la testa sulle spalle, concentrandosi soprattutto sul suo lavoro nell'azienda di famiglia, senza trasformarsi nell'ennesimo influencer proveniente da U&D.