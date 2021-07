Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 luglio, si tornerà a parlare del controverso rapporto tra Giancarlo e Silvia. Nonostante quest'ultima abbia deciso di lasciare l'uomo per dedicarsi alla sua famiglia, la questione potrà dirsi tutt'altro che risolta.

Le anticipazioni rivelano infatti che la donna si troverà a dover interagire nuovamente con il banchiere, rimanendone profondamente turbata. Nel frattempo Michele Saviani inizierà a ricevere i primi riconoscimenti in merito alla sua ultima fatica letteraria.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 luglio: Silvia incontra Giancarlo

I festeggiamenti per la laurea di Rossella avranno l'effetto di riavvicinare Silvia e Michele, ma l'idillio sembrerà destinato a non durare a lungo.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci saranno importanti novità in ambito professionale per Michele (Alberto Rossi). L'uomo, infatti, troverà un editore interessato al suo nuovo libro. Le anticipazioni non aggiungono altro su Saviani, e la sensazione è che questi, almeno per il momento, non verrà a conoscenza della relazione tra la moglie e Giancarlo, ma una situazione inattesa potrebbe far precipitare gli eventi.

Silvia, infatti, s'imbatterà in modo del tutto fortuito in Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) e, a quanto pare, quest'incontro inquieterà profondamente la donna.

Upas, trame 19-23 luglio: Silvia messa a dura prova

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 luglio non si soffermano molto su quest'incontro e non rivelano che cosa accadrà tra i due, ma sottolineano il fatto che Silvia ne rimarrà fortemente turbata. Quest'evento sarà destinato ad avere un seguito, dal momento che Giancarlo deciderà di telefonare alla donna, mettendola così a dura prova.

Il banchiere quindi, nonostante abbia mostrato di voler fare un passo indietro, non demorderà e continuerà a corteggiare Silvia. Quest'ultima, di contro, non saprà come comportarsi e si troverà costretta a riflettere molto seriamente sui sentimenti che prova.

Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 luglio: Jimmy affronta Brenda

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri che vedrà Jimmy (Gennaro De Simone) affrontare finalmente le sue paure.

Il bambino, dopo essere stato invitato da Franco (Peppe Zarbo) ad avere fiducia in se stesso, deciderà di tornare al campo estivo dove avrà la possibilità di farsi valere. Purtroppo però le anticipazioni non aggiungono altro e non svelano come andrà a finire la missione del piccolo Poggi.