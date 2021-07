Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Un posto al sole trasmesse dal 19 al 23 luglio su Rai 3. Gli spoiler della soap opera narrano che Silvia Graziani apparirà sempre più divisa tra Michele Saviani e Giancarlo. Filippo Sartori, invece, entrerà in crisi dopo essere stato dimesso dall'ospedale.

Un posto al sole: anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 luglio in televisione narrano importanti colpi di scena per i fan dello sceneggiato partenopeo.

In dettaglio, Filippo deciderà di tornare a casa con Serena e Irene dopo essere stato dimesso dall'ospedale in seguito alla perdita di memoria, dovuta a un'operazione delicata al cervello. Tuttavia, Sartori si troverà molto a disagio visto che non avrà ricordi di sua moglie né tanto meno della figlia.

Intanto i consigli di Franco non avranno il risultato sperato. Jimmy, infatti, tornerà dal campo estivo pieno di paure. Ma ecco che il ragazzino riuscirà finalmente a farsi valere. Serena, invece, sarà molto in ansia per le condizioni di salute di suo marito. Infine Renato scoprirà un dettaglio tenuto finora all'oscuro da Niko.

Filippo entra in profonda crisi

Nelle puntate di Upas trasmesse dal 19 al 23 luglio su Rai 3, Filippo entrerà in profonda crisi nonostante Serena gli stia particolarmente vicino.

Nel frattempo, Renato entrerà in ansia quando scoprirà che Susana è andata a studiare presso lo studio di Niko.

Samuel deciderà di fare un passo importante nei confronti di Speranza mentre Marina e Roberto si recheranno a una riunione per la vendita dello yacht alla Burnet.

Intanto Fabrizio riceverà una pessima notizia che potrebbe compromettere il rapporto con Roberto.

Filippo, invece, si sentirà sempre più a disagio, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi nell'abitazione del padre.

Silvia tra Giancarlo e Michele

Michele tirerà un sospiro di sollievo quando qualcuno si renderà disponibile alla pubblicazione del suo libro. Dall'altro canto, sua moglie Silvia incontrerà casualmente Giancarlo.

Una ritorno che turberà moltissimo la donna, che aveva deciso di allontanarlo per sempre dalla sua vita e concedere una seconda chance a Saviani. Più tardi, la madre di Rossella riceverà una telefonata da parte di Giancarlo, che la metterà molto in difficoltà. Per questo motivo, Silvia apparirà sempre più divisa tra due fuochi.

Allo stesso tempo, Fabrizio continuerà a celare i suoi problemi economici a Marina mentre Roberto cercherà di aiutare Filippo a recuperare dieci anni di memoria. Samuel organizzerà una cena a lume di candela per Speranza. Infine Vittorio confesserà a guido i suoi patemi d'animo.