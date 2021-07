Molte novità sorprenderanno i telespettatori di Beautiful nel corso delle puntate trasmesse dal 12 al 16 luglio negli Usa. Le trame della soap opera narrano che la deposizione di Thomas Forrester riuscirà a far scarcerare Bill e Liam Spencer. Justin Barber, invece, perderà il lavoro alla Spencer Publications.

Beautiful spoiler: Eric detta una condizione a Carter

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 12 al 16 luglio sull'emittente Cbs raccontano che Eric soffrirà per amore. Il capo della casa di moda, infatti, osserverà il quadro di Quinn riposto sopra il camino di Villa Forrester con la morte nel cuore dopo la scoperta del suo tradimento con Carter.

In seguito, il Forrester senior detterà una condizione all'avvocato. In pratica, Eric informerà Carter che potrà rimanere alla Forrester Creations solo se non vedrà mai più sua moglie Quinn. Una richiesta che metterà in difficoltà il ragazzo, visto che ha iniziato a provare dei sentimenti per la Fuller. Ed ecco che Carter si incontrerà con l'amante. In questo frangente, l'avvocato informerà Quinn di aver accettato di stare lontano da lei.

Una decisione, quella di Eric, che non sorprenderà minimamente la Fuller, la quale apparirà non del tutto sicura di riuscire a stare lontana dall'ex di Zoe.

Bill e Liam scagionati grazie a Thomas

Nelle puntate americane della soap opera, Hope riuscirà a liberare Thomas dalla gabbia.

Più tardi, il padre di Douglas si recherà da Bill in galera, al quale confesserà di avere le prove per dimostrare l'innocenza sua e quella di Liam. Un'affermazione che non sarà creduta all'inizio dallo Spencer a causa dei trascorsi burrascosi con il ragazzo. Tuttavia, il magnate dovrà ricredersi quando Thomas lo informerà sulla verità della morte di Vinny e la scelta di Justin di insabbiare le prove del delitto per impossessarsi della Spencer Publications.

In carcere, Hope chiederà di parlare con il tenente Baker. La Logan informerà l'uomo di legge che Thomas ha le prove che scagionano Liam e Bill. Per questo motivo, padre e figlio Spencer verranno prosciolti da ogni accusa. Una volta a casa, Liam sarà al settimo cielo di essersi riunito con la moglie e sarà riconoscente a Thomas per l'eternità.

Justin licenziato dalla Spencer Publications

Dall'altro canto, Bill su tutte le furie si dirigerà alla Spencer Publications dove avrà un incontro con Justin. Lo Spencer scoprirà che l'avvocato l'ha tradito in quanto ritenuto solo uno scagnozzo piuttosto che un impiegato stimato. Per questo motivo, il magnate deciderà di licenziare di tronco Barber, sbalordito dalla sua lealtà nei suoi confronti.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Justin si recherà alla casa di moda per incontrare Ridge. L'avvocato vorrà stringerà un'alleanza con lo stilista per sbarazzarsi di Bill. Ma il Forrester accetterà di collaborare con Barber?

In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda che queste puntate di Beautiful andranno in onda nel 2022 su Canale 5 a causa della differenza di messa in onda con gli Usa.