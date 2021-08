Alessandro Borghi è finito al centro di una polemica mediatica. L'attore romano è stato accusato da alcuni follower di aver rilasciato delle dichiarazioni sessiste al Corriere della Sera quando, parlando della fidanzata, ha detto che un uomo da solo non è poi così interessante, e per questo motivo sarebbe meglio se fosse affiancato da una donna.

In seguito agli attacchi e alle critiche, il 35enne ha replicato su Instagram, spiegando il significato delle sue affermazioni e rispedendo al mittente qualsiasi accusa infondata.

L'episodio incriminato

Borghi in questo periodo sta girando il film Le otto montagne e, quando è stato raggiunto dal Corriere della Sera, era da poco rientrato da un'escursione lungo le cime della Valle d'Aosta.

In un estratto dell'intervista, il protagonista di Suburra, parlando della fidanzata Irene, ha voluto elogiarla così: "Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti".

Proseguendo nel suo discorso, l'attore ha aggiunto che gli uomini dovrebbero sempre cercare di essere affiancati da una donna, preferibilmente "più interessante di loro". Queste parole sono state fraintese da alcuni utenti del web, i quali hanno attaccato l'artista romano, definendolo "sessista".

Il chiarimento dell'attore

Dopo essere stato preso di mira sui social, Alessandro Borghi ha deciso di fare chiarezza. Tramite il suo profilo Instagram, ha precisato che il giornale ha riportato un estratto della sua intervista che, di conseguenza, andrebbe contestualizzato in merito all'argomento di cui si stava parlando.

L'attore romano ha spiegato innanzitutto che si stava riferendo a se stesso, non agli esseri umani in generale, quando ha affermato che un uomo, affinché la sua vita sia più completa, dovrebbe essere affiancato da una persona che "lo innalzi e lo aiuti a migliorarsi". Di conseguenza, non è riuscito a capire il motivo della polemica scoppiata in questi giorni.

Successivamente, con una certa dose di sarcasmo, ha esclamato: "Che bello questo mondo". Borghi ha poi ricordato che, di solito, i termini che terminano con "ismo" possono diventare pericolosi se utilizzati senza un valido motivo. Di conseguenza, ha chiesto un minimo di attenzione in più al pubblico prima di usarli. A questo punto, l'interprete di Diavoli ha sottolineato che non ha dato un giudizio a caso sulla sua fidanzata, ma ha risposto ad una domanda precisa sulla sua vita.

Borghi ha poi detto: "Non vi sopporto più". Subito dopo ha aggiunto che per fortuna ha dei cari amici, i quali prontamente rispondono agli insulti perché lui, essendo un personaggio pubblico, non può farlo.

L'appello ai detrattori

Prima di concludere il suo intervento, Borghi ha lanciato un appello ai suoi detrattori. Ha rivelato di essersi accorto che sono arrivati circa 500 commenti negativi nei suoi confronti. A tal proposito, si è augurato che tutte queste persone abbiano deciso di non seguirlo più su Instagram.

Il 35enne, infatti, preferisce avere pochi follower ma di qualità: "A me non frega un ca... di quanti follower ho su Instagram - ha affermato - ma che queste persone abbiano un motivo per farlo".