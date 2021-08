Sono dichiarazioni piuttosto forti quelle che Sophie Codegoni ha rilasciato sul ragazzo che ha scelto negli studi U&D a maggio scorso.

In una recente intervista sulle pagine di "Chi" le è stato chiesto di spiegare come mai la relazione con Matteo Ranieri non è andata bene: l'ex tronista ha detto di essere stata lasciata dopo solo due settimane per incompatibilità fisica e caratteriale. La giovane, però, ora è pronta a tornare in televisione: sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Lo sfogo di Sophie sul post scelta a U&D

Non è finita nel migliore dei modi una delle storie d'amore che sono nate negli studi di U&D lo scorso inverno.

Intervistata qualche settimana prima di debuttare nel cast del Grande Fratello Vip 6 come concorrente, Sophie Codegoni ha parlato per la prima volta anche del ragazzo col quale si è era messa insieme davanti alle telecamere.

Sono passati mesi da quando la giovane ha annunciato la rottura con Matteo sui social network, ma fino a oggi non si era mai esposta così tanto sui motivi del mancato lieto fine.

Al giornalista che le ha chiesto come mai non ha funzionato con Ranieri, la 19enne ha fatto sapere: "È durata solo due settimane e mi ha lasciata lui".

La futura concorrente del reality-show condotto da Alfonso Signorini, dunque, ci ha tenuto a precisare che è stato il corteggiatore a interrompere la loro breve relazione, a neppure un mese di distanza dalla scelta davanti a Maria De Filippi.

Nessun amore per la ex tronista di U&D

Nello spiegare perché è finita con Ranieri due settimane dopo la scelta, Sophie ha aggiunto: "Non gli piacevo né caratterialmente né fisicamente".

"Una brutta persona, diversa da come era sembrata", ha proseguito Codegoni nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando questo mercoledì 25 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo la giovane milanese, nella quotidianità il corteggiatore si sarebbe rivelato molto diverso rispetto a come era apparso davanti alle telecamere, come se avesse recitato una parte per convincere lei e il pubblico di essere quello giusto.

"Ero molto presa ed è stata una grande delusione", ha chiosato la ragazza che ancora oggi afferma di essere single e di non avere particolare fortuna con gli uomini.

L'ex tronista di U&D, infatti, ha anche smentito i flirt che i giornali le hanno attribuito dopo la rottura con il genovese: "Zaniolo è un amico, Fabrizio Corona è meraviglioso e gli voglio bene ma non stiamo insieme".

Insomma, la bella Sophie non esclude di poter trovare l'amore tra le mura di Cinecittà, nel corso di un'avventura che intraprenderà a partire da lunedì 13 settembre.

Il passato a U&D della nuova protagonista del GF Vip

Sophie Codegoni è un personaggio pubblico da circa un anno: la ragazza ha esordito davanti alle telecamere nel settembre 2020 come una delle nuove troniste di U&D.

Il percorso della milanese nel dating-show è durato qualche mese: all'inizio del 2021, infatti, l'influencer ha fatto la sua scelta tra Giorgio e Matteo, i due corteggiatori che più l'avevano colpita.

La storia d'amore con Ranieri è durata poche settimane: era stata la stessa Sophie a ufficializzare la rottura nel corso di una diretta Instagram in cui non era riuscita a trattenere le lacrime.

A quasi un anno di distanza dal suo esordio in tv, la bella Codegoni sta per iniziare un'altra avventura su Canale 5: dal 13 settembre sarà una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.