Davide Donadei è tornato a parlare pubblicamente. Dopo l’allontanamento dai social, l’ex tronista di Uomini e donne ha deciso di fare chiarezza sulla propria situazione.

Scendendo nel dettaglio, Davide ha raccontato di avere scoperto, da una serie accertamenti diagnostici, di non avere solo una celiachia. Inoltre il giovane ha spiegato di aver smesso di mostrarsi solamente perché non si sente particolarmente in forma.

La versione dell’ex tronista

Nei giorni scorsi, Chiara Rabbi aveva spiegato che il suo compagno Davide ha scelto di allontanarsi volontariamente dal mondo dei social.

In seguito alle indiscrezioni nate sui social, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza. Tramite un post, su Instagram, Donadei ha esordito: “Sono diversi mesi che non mi sento in forma”. Successivamente, il giovane ha precisato che mentre lavorava si sentiva sempre più fiacco. Dopo il periodo di lockdown, Davide sapeva che il lavoro sarebbe aumentato, ma non pensava a dei ritmi così sostenuti. Sentendo un malessere fisico, il giovane ha fatto degli accertamenti clinici: “Ho fatto diversi esami e analisi, alla fine dei conti non è una semplice celiachia”. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha confidato che c’è dell’altro, ma momentaneamente preferisce non parlarne con i suoi fan.

‘Il lavoro non può essere accantonato’

In un secondo messaggio, Davide Donadei ha continuato a spiegare la propria situazione. Il compagno di Chiara Rabbi ha rivelato di essersi allontanato dai social di sua spontanea volontà.

Il motivo? Nell’ultimo periodo ha cominciato a perdere peso e, non vedendosi in forma, non si sente di farsi vedere dai fan.

Sebbene l’ex tronista faccia fatica a guardarsi allo specchio, ha chiosato: “Il lavoro non può essere accantonato perché è il mio ristorante, la mia vita”.

Donadei ha poi ringraziato i fan per i tanti messaggi d’affetto ricevuti: “Ho bisogno solamente di stare sereno e riprendermi”.

Infine, il giovane ha rilasciato anche un commento sotto al proprio post, in cui ha chiesto scusa ai tutti i suoi sostenitori per il duro sfogo.

L’annuncio di Chiara

Su Instagram, Chiara Rabbi nei giorni scorsi aveva pubblicato un messaggio per i fan della coppia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che il suo compagno Davide si sarebbe allontanato dal mondo virtuale per un po’ di tempo. Inoltre, la giovane aveva confidato che la coppia da maggio ha vissuto un periodo faticoso e intenso.

Prima di concludere, la diretta interessata aveva riferito che appena Davide Donadei se la fosse sentita di parlare, avrebbe raccontato la propria versione dei fatti. Cosa che appunto è ora avvenuta.