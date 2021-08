Ieri, martedì 24 agosto, è stata registrata la prima puntata della stagione 2021/2022 di U&D, quella che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 13 settembre. Tra le poche anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, spicca quella sui tronisti giovani che Maria De Filippi ha presentato: Andrea Nicole è la prima protagonista transgender della storia del programma. Accanto a lei, ci sono due ragazzi i cui nomi non sono ancora stati diffusi, così come quello che è accaduto in studio tra le dame e i cavalieri del Trono Over.

Annunciato il cast giovane di U&D

La nuova edizione di U&D è ufficialmente iniziata: il 24 agosto, infatti, Mara De Filippi ha condotto la prima puntata dopo lo stop estivo, quella in cui è stato presentato gran parte del cast. Stando alle poche informazioni che sono arrivate all'orecchio di chi solitamente riporta le anticipazioni delle registrazioni del dating-show, ieri sono stati annunciati i nuovi tronisti, ovvero i giovani che nei prossimi mesi cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere.

In rete, dunque, si dice che la conduttrice del format Mediaset ha presentato al pubblico presente e agli opinionisti i quattro ragazzi che animeranno il Trono Classico 2021/2022: si tratta di due uomini e due donne.

I nomi dei "maschietti" non sono ancora trapelati (si parla del veneziano Joele e, per le donne, della catanese Giulietta), mentre si conosce l'identità della prima transgender della storia della trasmissione.

Prime informazioni sul ritorno di U&D

Come anticipato settimane fa, Maria De Filippi ha deciso di aprire le porte del suo programma anche a quelle persone che non sono nate del corpo che desideravano, quelle che hanno effettuato un percorso di transizione per cercare di piacersi di più sia dentro che fuori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni che stanno circolando sulla registrazione di U&D del 24 agosto, fanno sapere che la prima tronista trans del dating-show si chiama Andrea Nicole ed è stata presentata proprio nel corso delle riprese di ieri.

La padrona di casa ha informato i presenti dei tanti cambiamenti ai quali la ragazza (che era un ragazzo, ma oggi è una donna a tutti gli effetti) ha dovuto far fronte nell'ultimo periodo e che l'hanno portata ad essere quella che è ora.

Della nuova protagonista si sa ancora poco, ma sicuramente nei prossimi giorni trapeleranno altre notizie sul suo passato e anche sul tipo di uomo che sta cercando.

Attesa per le novità sulla 'regina' di U&D Over

Oltre a presentare i quattro nuovi tronisti giovani (le cui identità non sono state rese note neppure su Witty TV, dove solitamente vengono caricati i video con i quali i protagonisti si raccontano ai loro futuri corteggiatori), ieri Maria De Filippi ha riaccolto le dame e i cavalieri del Trono Over dopo circa tre mesi di stop.

Per il momento non sono trapelare particolari anticipazioni su quello che è successo tra i senior del programma, ma sicuramente si sarà parlato a lungo di Gemma Galgani e di quello che ha fatto durante l'estate.

Riccardo Signoretti, infatti, il 24 agosto ha fatto sapere che la torinese si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico dopo il lifting al viso dell'anno scorso. La 71enne, dunque, si è rifatta il seno per cercare di attirare l'attenzione degli uomini del cast, ma questa sua decisione ha fatto storcere il naso a parecchi spettatori.

C'è attesa per la diffusione degli spoiler sulla prima registrazione stagionale di U&D, quella in cui Gemma ha sfoggiato una scollatura nuova di zecca, i quattro tronisti hanno esordito davanti alle telecamere e il resto dei protagonisti hanno ripreso confidenza con lo studio.