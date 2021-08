È stata spenta sul nascere la prima polemica sull'edizione di Amici in partenza il 18 settembre prossimo. Tramite i suoi profili social, infatti, Lorella Cuccarini ha definito "fake" i Gossip che sono circolati nelle ultime ore sul suo rapporto con Raimondo Todaro, new enty nel cast del talent-show di Canale 5. Non c'è nessuna tensione, dunque, tra due dei professori del programma di Maria De Filippi: la showgirl ha cambiato categoria, mentre il maestro di latino-americano sta per esordire a Mediaset.

Aggiornamento sui docenti di Amici 21

Quando manca un mese al debutto dell'edizione 2021/2022 di Amici, sul web si è parlato di una possibile tensione tra due componenti del cast.

Le riviste e i siti di gossip, infatti, il 17 agosto hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale tirerebbe una brutta aria tra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, entrambi professori del talent-show che esordirà su Canale 5 il 18 settembre.

La voce sulla tensione che ci sarebbe tra due insegnanti della scuola più famosa d'Italia, però, è stata immediatamente smentita da uno dei diretti interessati.

Condividendo uno degli articoli che sono stati scritti su questa vicenda, la showgirl ha specificato che è tutto falso: tra Lorella e Raimondo è tutto ok e lo dimostreranno quando inizieranno l'avventura nel programma di Maria De Filippi.

La composizione della commissione di Amici 21

Tra le novità che Maria De Filippi ha preparato per i fan di Amici, spicca sicuramente la nuova formazione di professori che dal 18 settembre seguiranno gli allievi della scuola.

La commissione interna della ventunesima edizione del talent-show, è composta da sei docenti (tre per il ballo e tre per il canto).

Arisa non è stata confermata nel cast dopo aver contribuito al successo della precedente stagione. Pare che la cantante abbia detto no in un primo momento per problemi personali, e che poi ci abbia ripensato quando ormai i posti disponibili erano già stato tutti assegnati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La conduttrice Mediaset, dunque, ha chiesto a Lorella Cuccarini di sostituire la collega nella categoria canto: la showgirl, dunque, tra un mese affiancherà i riconfermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

A prendere il posto della showgirl dietro la cattedra di danza, sarà Raimondo Todaro: il siciliano ha detto addio a Ballando con le Stelle dopo 16 anni e a breve si aggiungerà alle veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Un mese al debutto di Amici 21

Il cast della ventunesima edizione di Amici, sarà presentato ufficialmente tra un mese: sabato 18 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della stagione 2021/2022 del talent-show. Ancora non si sa se questo speciale sarà registrato oppure se verrà trasmesso in diretta, ma tra le anticipazioni disponibili su quel giorno spicca quella sull'omaggio che Maria De Filippi potrebbe fare a Michele Merlo (ex allievo scomparso a giugno scorso a causa di una leucemia fulminante).

Sempre tra quattro settimane, il pubblico di Canale 5 conoscerà i nuovi alunni della scuola, ovvero i cantanti e i ballerini che prenderanno il posto che fino a pochi mesi fa è stato di Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Giulia Stabile.

A proposito della vincitrice di Amici 20, è confermata la sua presenza nel corpo di ballo delle nuove puntate: la 19enne sarà una professionista, ovvero accompagnerà i danzatori della classe nelle coreografie che dovranno preparare in vista dell'appuntamento davanti alla commissione. Per una ballerina che arriva, un'altra potrebbe dire addio al format: Elena D'Amario sarebbe in procinto di lasciare la trasmissione per intraprendere nuove strade professionali.