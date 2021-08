Nuovo spazio dedicato alle novità su Love is in the air, la Serie TV con protagonisti gli attori turchi Hande Ercel e Kerem Bursin. Le trame delle puntate turche in onda a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che le nozze tra Piril Baytekin ed Engin Sezgin saranno funestate da un drammatico colpo di scena riguardante Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Engin chiede la mano di Piril

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse tra qualche settimana in Italia annunciano che Piril e Engin si uniranno in matrimonio.

Tutto inizierà con precisione quando Engin deciderà di chiedere la mano di Piril durante un party organizzato da Aydan per i dipendenti dell'Art Life. Ovviamente, la Baytekin accetterà di buon grado di sposare il fidanzato, sebbene non voglia presentarlo ai suoi genitori.

Con passare del tempo, il pubblico capirà che Piril non ha un buon rapporto con la madre e il padre in quanto troppo freddi. Per questo motivo, la Baytekin si era rifugiata nello studio e nel lavoro. Alla fine, la donna riuscirà a rivelare tutto ad Engin, tanto da levarsi un peso dalla coscienza.

Sezgin e la Baytekin diventano marito e moglie

Nel corso delle prossime puntate della serie tv turca, Engin Sezgin deciderà di concretizzare il rapporto con Piril, tanto da volerla sposare il più velocemente possibile per paura di qualche grattacapo.

Per questo motivo, l'architetto non coinvolgerà i suoi famigliari né quelli della futura sposa mentre chiederà a Leyla e Erdem di essere i loro testimoni di nozze, ordinandoli di mantenere il massivo riservo sulla faccenda.

Nel giro di qualche giorno, Engin e Piril Baytekin diventeranno marito e moglie, tanto da informare Serkan e tutti i loro amici solo a cose fatte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La polizia arresta Serkan durante i festeggiamenti

Serkan deciderà di organizzare una festa nuziale per il suo migliore amico, coinvolgendo tutti i dipendenti dell'Art Life per aiutarlo nel compito nel minor tempo possibile. Tuttavia, Bolat dovrà affrontare un piccolo guaio che lo porterà ad arrivare in ritardo ai festeggiamenti.

La nuova Pr, Balca, infatti, fingerà di aver notato un ladro nel suo appartamento per convincere l'architetto a rimanere con lei per la notte di Capodanno al fine di difenderla. Tuttavia, la sostituta di Selin non riuscirà nel suo intento, tanto che Serkan riuscirà a trascorrere l'ultima notte dell'anno insieme a Eda.

Ma la polizia irromperà la festa di Engin e Piril per arrestare Bolat con l'accusa di corruzione e falsificazione di una licenzia. Si tratta di un piano tutto organizzato da Semiha per distruggere la famiglia Bolat.