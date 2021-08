Quando manca meno di un mese al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, gli addetti ai lavori hanno reso pubblica l'identità della prima concorrente ufficiale. Il 13 settembre, dunque, Katia Ricciarelli entrerà nella casa più spiata d'Italia: a confermarlo, è stata lei stessa sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. Tra i vipponi della sesta edizione, potrebbe esserci anche una delle figlie di Albano: Jasmine Carrisi sarebbe pronta a sbarcare a Mediaset dopo la mancata riconferma nel cast di The Voice Senior.

Anticipazioni inquilini del Grande Fratello Vip

Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione del Grand Fratello Vip, quella che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Il numero di una nota rivista di Gossip che uscirà il 18 agosto, anticipa il nome del primo concorrente ufficiale del programma che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

Katia Ricciarelli ha rilasciato un'intervista per confermare che tra meno di un mese varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà: è risultato fondato, dunque, il rumor che circolava da settimane sull'artista che è anche nota per essere stata la moglie di Pippo Baudo.

Interpellata sui motivi che l'hanno spinta ad accettare il reality-show di Mediaset, la donna ha fatto sapere: "Sono curiosa, controcorrente e voglio portare il mio mondo nella casa, quello della lirica".

La cantante, inoltre, ha avvertito i suoi futuri compagni di viaggio che dirà sempre quello che pensa e che non avrà problemi a difendersi se verrà attaccata.

L'indiscrezione sui futuri abitanti della casa del Grande Fratello Vip

Se la partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip è ufficiale da qualche ora, ancora non lo è quella di una ragazza che i giornalisti indicano come possibile concorrente della sesta edizione.

Dopo aver saputo che Albano e sua figlia Jasmine non sono stati confermati nel cast della nuova stagione di The Voice Senior, i bene informati hanno scoperto che entrambi potrebbero restare in televisione ma in altri programmi: il cantante pugliese potrebbe sbarcare a Ballando con le Stelle, mentre la giovane Carrisi sarebbe in procinto di debuttare a Mediaset.

Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che la ventenne nata dall'amore tra Loredana Lecciso e Albano potrebbe essere una delle inquiline della casa più spiata d'Italia, quella che riaprirà i battenti il 13 settembre.

Lo sfogo di Raz sul Grande Fratello Vip

Chi sicuramente non sarà un inquilino della casa di Cinecittà, è Raz Degan. In questi giorni di metà agosto è stato detto e scritto di tutto sull'attore, addirittura che avrebbe chiesto 500mila euro per partecipare al reality-show di Canale 5.

Tramite i propri profili social, però, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha fatto sapere che non è mai stata una sua intenzione quella di far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, anche perché è un programma che non appezza particolarmente.

"Il virus della fake news continua a mutare. Non lo farei neppure per un milione. La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano", ha tuonato l'ex di Paola Barale in queste ore.

La sesta edizione del format di Canale 5, dunque, dovrà fare a meno dell'iraniano ma potrebbe puntare su altri personaggi famosi molto chiacchierati come: Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne e nuova fiamma di Fabrizio Corona), Tommaso Eletti (volto di Temptation Island 2021), Raffaella Fico (soubrette ed ex di Mario Balotelli) e il campione del mondo 1982 Totò Schillaci, che sarebbe ancora in trattativa con la produzione.