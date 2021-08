Una notizia che circolava da settimane sul web, in queste ore ha trovato conferma: Giulia Stabile farà parte del corpo di ballo di Amici 21, l'edizione che debutterà il 18 settembre su Canale 5. La danzatrice ha fatto sapere che aiuterà i nuovi allievi nell'apprendimento delle coreografie, accompagnandoli anche in scena quando si esibiranno davanti ai professori. La fidanzata di Sangiovanni, inoltre, parteciperà alla nuova stagione di Tu sì que vales: sarà inviata nel backstage e regalerà divertenti siparietti ai telespettatori.

Il futuro della vincitrice di Amici è su Canale 5

Va sempre di più delineandosi il cast dell'edizione 2021/2022 di Amici, quella che debutterà sul piccolo schermo tra poco più di un mese. Dopo aver saputo che Lorella Cuccarini cambierà categoria (da prof di ballo, diventerà tutor dei cantanti), i fan del talent-show hanno appreso un'altra interessante novità nelle ultime ore.

Dopo settimane di rumor e notizie dette a mezza bocca, il 14 agosto è arrivata la conferma dell'arruolamento di Giulia Stabile del corpo di ballo del format di Maria De Filippi.

Ad annunciare che sarà una professionista della ventunesima stagione del programma che ha vinto a maggio scorso, è stata la stessa 19enne con queste parole: "Eseguirò le coreografie che gli allievi ballerini dovranno imparare".

La compagna di Sangiovanni, però, ha anche dichiarato che cercherà di stare vicino ai ragazzi della classe, dando loro tutto il supporto di cui avranno bisogno soprattutto nei momenti di sconforto e difficoltà.

Il ruolo accanto a Belen prima di tornare ad Amici

Dopo l'estate, però, Giulia non sarà in tv soltanto ad Amici. Come lei stessa ha ammesso in una recente intervista, Stabile è entrata a far parte di Tu sì que vales, il programma Mediaset leader d'ascolti del sabato sera.

In merito al ruolo che ricoprirà all'interno dello show storico di Canale 5, la ballerina ha detto: "Sarò dietro le quinte con una troupe e metterò in piedi qualche performance. Cercherò di mostrare la mia ironia e la voglia che ho di far divertire il pubblico".

È smentita in parte, dunque, l'indiscrezione secondo la quale la vincitrice di Amici 20 sarebbe stata scelta per co-condurre la trasmissione che da anni è affidata all'esperienza di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

La giovane, dunque, è inviata di Witty Tv nel backstage ma farà anche delle incursioni sul palco soprattutto quando sarà il momento della "scuderia" di Gerry Scotti.

Attesa per la prima puntata di Amici

Tornando alla ventunesima edizione di Amici, fino ad oggi si sa che i professori saranno sei in totale (tre per il canto e tre per il ballo): Lorella Cuccarini sostituirà Arisa, mentre Raimondo Todaro prenderà il posto lasciato vuoto dalla bionda soubrette.

Anche tra i professionisti della scuola potrebbero esserci delle novità: si vocifera che Elena D'Amario potrebbe non figurare nel corpo di ballo dell'edizione 2021/2022 per il sopraggiungere di altri impegni di lavoro (un programma su Italia 1 come conduttrice e altri progetti legati al cinema e al teatro).

Per rimpiazzare la veterana, Maria De Filippi starebbe pensando a due ex allieve del talent-show: la vincitrice Giulia Stabile e la discussa Rosa Di Grazia.

La prima puntata di Amici 21 andrà in onda sabato 18 settembre: tra un mese, dunque, il pubblico conoscerà i nuovi allievi della scuola, quelli che non dovranno far rimpiangere gli uscenti Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Alessandro. Rumor ancora non confermati, infine, sostengono che la conduttrice potrebbe aprire la stagione ricordando Michele Merlo.