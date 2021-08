Manca sempre meno al ritorno su Canale 5 di Amici: tra poco più di un mese, per la precisione sabato 18 settembre, Maria De Filippi condurrà la prima puntata dell'edizione 2021/2022 del suo talent-show, che quest'anno parte in anticipo rispetto al passato. Il primo speciale sarà quasi interamente dedicato alla presentazione del nuovo cast (i sei insegnanti e gli allievi della scuola), ma ci sarà anche spazio per ricordare Michele Merlo, l'ex alunno che è scomparso a giugno scorso per motivi di salute.

Attesa per la nuova edizione di Amici

L'edizione numero 21 di Amici è alle porte: il cast prende forma e continuano i provini per la scelta degli allievi che studieranno nella scuola a partire dal prossimo settembre.

La nuova stagione del talent-show, infatti, debutterà con largo anticipo rispetto al recente passato: se prima l'esordio del format Mediaset avveniva a novembre inoltrato, nel 2021 il tutto è anticipato di quasi due mesi.

Sabato 18 settembre, dunque, andrà in onda il primo speciale di quest'anno, quello in cui Maria De Filippi presenterà i ragazzi che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere "star" uscenti come Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Giulia Stabile (quest'ultima sarà nel corpo di ballo a supporto dei nuovi talenti).

I cantanti e i danzatori che supereranno le ultime fasi dei casting, entreranno a far parte della classe se almeno uno dei professori della propria categoria di appartenenza dirà sì all'ingresso.

I docenti di Amici 2021/2022

Tra le altre anticipazioni che sono circolate di recente su Amici 21, spiccano quelle sulla commissione interna che Maria De Filippi ha messo su in queste settimane. Dei sei professori che hanno contribuito al successo della precedente edizione, cinque sono stati confermati e uno no.

Arisa non ha raggiunto un accordo con la produzione (si parla di un no seguito da un ripensamento troppo tardivo), quindi la conduttrice ha chiesto a Lorella Cuccarini di sostituirla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In una recente chiacchierata con i follower di Instagram, la showgirl ha confermato che sarà una nuova insegnante di canto, e a chi dubita che sarà all'altezza del ruolo ha fatto sapere: "La proposta è arrivata da Maria, sono onorata. Nessun docente aveva mai ricoperto due discipline. Lo posso fare perché ho singoli d'oro e di platino e ho anche cantato a Sanremo".

La formazione dei prof di canto si completa con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli (che ha smentito sui social il Gossip che la voleva sostituita da Alberto Urso), mentre quella di ballo è composta da: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry Raimondo Todaro.

Il ricordo del talento di Amici, Mike Bird

All'inizio della prima puntata di Amici 21, i telespettatori assisteranno ad un momento toccante. Da settimane, infatti, si dice che Maria De Filippi intende omaggiare con un filmato Michele Merlo, il cantautore che è venuto a mancare lo scorso giugno a causa di una leucemia fulminante.

Il ragazzo, che nella scuola si faceva soprannominare Mike Bird, potrebbe essere ricordato con le immagini risalenti al periodo che ha vissuto nella scuola più famosa d'Italia: dalle lezioni con i professori all'incontro con la coach e amica Emma Marrone.

Sabato 18 settembre, dunque, il talent-show tornerà su Canale 5 con un appuntamento da non perdere. Non si sa ancora, però, se lo speciale in questione (la prima puntata dell'edizione 2021/2022) sarà registrato con qualche giorno d'anticipo oppure se sarà trasmesso in diretta per non rovinare ai telespettatori l'effetto sorpresa quando saranno annunciati i nomi dei cantanti e dei ballerini della nuova classe.