In rete stanno circolando i motivi che avrebbero causato la mancata riconferma di Arisa nel cast di Amici. Il giornalista Davide Maggio racconta che la cantante avrebbe rifiutato la nuova edizione di Pechino Express per bissare l'esperienza da professoressa della scuola, ma alcuni problemi personali l'avrebbero costretta a rinunciare al talent-show improvvisamente. Dopo che Maria De Filippi ha contattato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro per completare la commissione interna, l'artista abruzzese si sarebbe riproposta ma senza trovare più spazio.

Gossip sul mancato ritorno di Arisa ad Amici

Da giorni non si parla d'altro che dell'inaspettato addio di Arisa alla scuola di Amici. Dopo essere stata protagonista assoluta della ventesima edizione, l'artista non tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante nelle puntate che saranno trasmesse a partire dal 18 settembre.

Davide Maggio, però, il 6 agosto ha reso pubblici i vari passaggi che avrebbero portato all'esclusione della cantante dal cast della nuova stagione del talent-show.

Per amore del programma di Maria De Filippi, Rosalba avrebbe rifiutato una interessante proposta di lavoro arrivatale da Sky: essere uno dei concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Per sopperire alla perdita di un cospicuo cachet che la concorrenza aveva offerto ad Arisa, Mediaset avrebbe deciso di aumentare quello che la stessa ha percepito l'anno scorso per essere una delle insegnanti della commissione interna.

I contatti con Todaro e Cuccarini per Amici 21

Nel periodo in cui Maria De Filippi stava per chiudere il cast della ventunesima edizione di Amici, Arisa avrebbe fatto un improvviso passo indietro. Il giornalista Maggio, infatti, racconta che la cantante non si sarebbe più resa disponibile per il ruolo di professoressa per motivi personali: a questo punto, la conduttrice del talent-show ha dovuto vagliare altre strade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I bene informati, dunque, sostengono che la presentatrice Mediaset avrebbe chiesto a Lorella Cuccarini di prendere il posto di Arisa nella commissione di canto, anche perché la trattativa per portare Raimondo Todaro a Canale 5 era già a buon punto.

Il sì della showgirl romana al cambio di categoria, avrebbe rimesso in ordine tutti i pezzi del puzzle: i sei docenti dell'edizione 2021/2022 di Amici, dunque, dovrebbero essere Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro per il ballo.

Porte chiuse per Arisa ad Amici

Dopo aver messo a punto la commissione interna di Amici 21, Maria De Filippi sarebbe stata nuovamente contattata da Arisa. Davide Maggio, infatti, racconta che la cantante avrebbe avuto un ripensamento e si sarebbe resa di nuovo disponibile per ricoprire il ruolo di insegnante della nuova edizione del talent-show.

La brava abruzzese, però, si sarebbe decisa troppo tardi, perché ormai tutti e sei i posti nel cast dei professori della scuola erano già stati assegnati ad altre persone.

Tempistiche sbagliate e decisioni forse un po' affrettate avrebbero portato alla mancata riconferma di Rosalba tra i docenti del programma di Canale 5 che tornerà in onda sabato 18 settembre.

Il primo speciale sarà dedicato alla formazione della classe 2021/2022 e alle scelte dei prof, che saranno chiamati ad esprimere delle preferenze tra gli allievi che poi seguiranno fino all'inizio della fase serale.

Quest'anno Amici debutta con quasi due mesi d'anticipo rispetto al solito (prima si partiva a novembre), ma la finalissima non dovrebbe esserci prima di maggio prossimo.