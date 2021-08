È finita la storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si erano innamorati qualche anno fa nella casa del Grande Fratello Vip, dopo che l'ex tronista di Uomini e donne era stato lasciato in diretta televisiva dalla fidanzata Soleil Sorge, conosciuta nel programma di Maria De Filippi.

La love story tra Luca e Ivana, in questi anni, è andata avanti non senza difficoltà, fino al post social pubblicato da Onestini il 10 agosto, nel quale ha confermato la fine della relazione con la modella ceca.

È finita la storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana, la coppia nata al GF Vip

Già da un po' di giorni stavano circolando delle indiscrezioni legate ad una possibile crisi tra Luca e Ivana. I due, infatti, non si facevano vedere insieme da qualche settimana, e Onestini era stato avvistato in diversi locali in compagnia di amici e amiche mentre trascorreva le sue serate estive.

A distanza di qualche giorno, è stato proprio l'ex tronista di Uomini e donne a raccontare come stanno le cose. Sul suo profilo Instagram, il 28enne bolognese ha condiviso uno scatto che lo ritrae accanto all'ormai ex fidanzata che aveva conosciuto durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, confermando di fatto la fine della loro relazione.

Le parole di Luca Onestini sulla fine della storia con Ivana

"È stata una storia d'amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso", ha esordito Luca nel post social col quale ha voluto annunciare ai tanti fan che lo seguono la fine della sua relazione con Ivana Mrazova.

"Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono.

Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi", ha proseguito Onestini.

Nonostante l'addio, l'ex tronista ha comunque sottolineato che rimarranno l'affetto e la stima nei confronti di Ivana, con la quale ha condiviso una parte importante della sua vita sentimentale e privata dopo l'incontro avvenuto al GF Vip.

Il silenzio di Ivana Mrazova sui social

Al momento, invece, da parte di Ivana non c'è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale sui social in merito alla conclusione della sua relazione con l'ex tronista di Uomini e donne.

Intanto, a proposito di Luca Onestini e GF Vip, nel cast della prossima edizione del reality show potrebbe approdare proprio l'ex fidanzata che conobbe ai tempi della trasmissione di Maria De Filippi. Si tratta di Soleil Sorge, la quale sarebbe in pole-position per entrare nel cast della sesta stagione del programma in onda da settembre in Tv.