Ci saranno delle novità nel cast di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da metà su Canale 5. In queste ore, sulle pagine di Dagospia, è stato svelato che la cantante non farà parte del corpo docenti della prossima edizione, anche se in un primo momento il suo nome sembrava essere certo tra quello dei riconfermati. Il motivo ha a che fare con una trattativa estenuante che non sarebbe andata in porto anche se Arisa, sui social, ha duramente sbottato contro chi ha diffuso la notizia.

Cambia il cast di Amici 21: le novità da settembre

Nel dettaglio, sulle pagine del sito di Roberto D'Agostino, è stato svelato che in seguito ad una "trattativa complicata" sarebbe saltato definitivamente il contratto che avrebbe visto Arisa tra i riconfermati nel parterre di insegnanti di questa ventunesima edizione del talent show Mediaset.

Al suo posto, ecco che Maria De Filippi avrebbe chiesto a Lorella Cuccarini di occuparsi della sezione canto mentre al posto della showgirl dietro il bancone dei prof di ballo, siederebbe Raimondo Todaro, fresco del suo addio a Ballando con le stelle, dopo un percorso durato complessivamente 15 anni.

Il duro sfogo di Arisa dopo la notizia della sua uscita da Amici 21

La notizia dell'addio di Arisa e dell'arrivo di Lorella Cuccarini nello schieramento dei prof di canto non ha entusiasmato moltissimo i fan del programma, molti dei quali sui social hanno polemizzato contro questo cambiamento.

Intanto dopo la diffusione della notizia, anche la stessa Aria ha scelto di prendere la parola sui social e lo ha fatto puntando duramente il dito contro il giornalista di Dagospia che ha diffuso la notizia della trattativa sfumata.

"Io non sono sgangherata, sono un'artista. E tu come sei? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre?", ha scritto Arisa sui social.

"Promuovi la musica invece di tentare di affossare la gente", ha proseguito ancora la cantante che non farà parte del cast di Amici 21.

'Non parlare di cose che non sai', sbotta Arisa sui social

"Ciuccio, non parlare di ciò che non sai e fatti i ca...

tuoi", ha concluso ancora Arisa nel suo durissimo sfogo social dopo la notizia della sua uscita dal cast del talent show Mediaset campione di ascolti.

In attesa di scoprire la versione dei fatti ufficiale di Arisa ma anche quella di Maria De Filippi, conduttrice e autrice dello spettacolo, vanno avanti i provini che porteranno alla scelta dei prossimi concorrenti del programma Mediaset.

La prima puntata di questa ventunesima edizione, al momento, è in programma per sabato 18 settembre, come sempre alle 14:10 circa su Canale 5.