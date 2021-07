Non accennano a placarsi le chiacchiere sul cast della prossima edizione di Amici, quella che debutterà a metà settembre su Canale 5. Dopo aver saputo della riconferma di Lorella Cuccarini, i fan del talent-show stanno commentando le altre indiscrezioni che circolano sui professori della stagione 2021/2022. Se Anna Pettinelli potrebbe essere sostituita da Alberto Urso, tra gli insegnanti di ballo potrebbe figurare un'apprezzata new entry: Raimondo Todaro ha detto addio a Ballando con le Stello dopo 16 anni per nuove sfide professionali.

Il messaggio del probabile nuovo insegnante di Amici

Raimondo Todaro non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Con un lungo messaggio pubblicato sui social network, il danzatore di latino-americano ha annunciato il suo sofferto addio alla trasmissione che l'ha visto protagonista per oltre 16 anni.

L'insegnante, dunque, in queste ore ha fatto sapere: "Dal 17 settembre 2005, la mia vita è stata legata a Ballando. Oggi mi sento di ringraziare tutti per quello che mi hanno fatto scoprire".

L'ex compagno di Francesca Tocca (professionista di Amici da qualche anno) ha raccontato che non farà parte del cast delle puntate di settembre con queste parole: "Come accade in tutte le famiglie, un figlio matura l'idea di voler sperimentare cose nuove, cercare altri stimoli".

"Ho deciso di lasciare questo percorso, ma sarò sempre grato a Milly Carlucci. Mi godrò lo spettacolo da casa", ha concluso il siciliano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando la mattina del 29 luglio.

Ipotesi Amici 21 per l'ex di Francesca Tocca

Dopo aver saputo della scelta di Raimondo di lasciare il programma del quale è stato assoluto protagonista per tanti anni, i curiosi e i giornalisti hanno cominciato a fare delle ipotesi sul motivo che ha spinto l'artista a compiere un passo del genere.

La teoria più accreditata, è che Todaro starebbe per debuttare nel cast di un altro storico format che si occupa di danza: la ventunesima edizione di Amici.

Il siciliano, infatti, qualche mese fa è stato ospite di una puntata per commentare e giudicare i talenti in gara al serale. In quell'occasione, Maria De Filippi riempì di complimenti il ballerino che contribuiva al successo di una trasmissione della concorrenza, Ballando con le Stelle.

Conferme e sorprese tra i prof di Amici

Un'ipotesi piuttosto gettonata, dunque, è che Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle per entrare a far parte del cast di Amici 21. Un pensiero che molti fan del talent-show stanno condividendo, è che il ballerino potrebbe figurare tra i professori della nuova edizione, quella che debutterà su Canale 5 attorno alla metà di settembre (la prima puntata dovrebbe andare in onda sabato 18).

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul futuro in televisione dell'ex compagno di Francesca Tocca (i due potrebbero lavorare fianco a fianco con i danzatori di latino-americano della scuola), i giornalisti riportano le parole con le quali un'altra artista ha confermato il suo ritorno nel programma dopo l'estate.

Lorella Cuccarini, infatti, ha fatto sapere che Maria De Filippi l'ha appena informata del fatto che a settembre tornerà a far parte della commissione interna del suo format, quella nella quale ha esordito un anno fa con successo.

Chi invece potrebbe non rientrare nei piani della conduttrice, è Anna Pettinelli. Si vocifera, infatti, che la romana potrebbe essere sostituita da un ragazzo che ha vinto Amici qualche anno fa: il tenore Alberto Urso potrebbe essere promosso al ruolo di professore, un po' come è successo con Stash dei The Kolors di recente).