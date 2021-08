Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di L'amore è nell'aria . La TV Soap, nata in Turchia e particolarmente apprezzata dal pubblico italiano, non smette di coinvolgere gli appassionati con le sue intense storie d'amore.

Nelle puntate dal 9 al 13 agosto, Serkan pensa che Eda aspetti un bambino, mentre una coppia di coniugi chiederà ai due di realizzare un progetto per la restaurazione della loro casa. Un presunto errore commesso da Serkan farà crollare il tetto, ma in realtà ci sarà lo zampino di Efe dietro a tutto questo. Engin, nel frattempo, chiederà a Piril di andare a convivere.

Anticipazioni Love is in the air dal 9 al 13 agosto: Serkan sospetterà che Eda sia incinta

Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5 dal 9 al 13 agosto, Eda e Serkan uniranno le forze per ristrutturare un'abitazione. I due cercheranno di avere un rapporto professionale e di non dar modo ai sentimenti di prevalere sul loro giudizio. Eda, però, accuserà degli strani sintomi e Serkan inizierà a sospettare che la ragazza possa essere incinta . I suoi dubbi aumenteranno quando lei proporrà di badare al figlio dei mandanti della ristrutturazione.

Nel frattempo, Serkan dovrà occuparsi anche dei disegni del progetto. Si impegnerà al massimo, ma l'intervento di Efe manderà tutto all'aria.

Quest'ultimo, infatti, cercherà di sabotare la ristrutturazione, tuttavia le conseguenze delle sue azioni porteranno a una situazione molto grave: il crollo del tetto .

Trame di Love is in the air fino al 13 agosto: Eda accuserà Selin di sabotaggio

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che Selin cercherà di calmare le acque e parlerà alla stampa dell'accaduto, mentre Eda sarà l'unica a fidarsi del buon operato di Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La maggior parte delle persone, al contrario, lo accusarà di aver commesso un errore di valutazione.

Eda, dopo diverse ricerche, riuscirà a capire che il danno è stato causato dalla compromissione dei disegni. In un primo momento darà la colpa a Selin, ma Serkan, fin da subito, sarà convinto che il vero responsabile sia Efe.

Purtroppo, le prove a suo carico saranno praticamente inesistenti e sarà difficile trovare un modo per allontanarlo dall'azienda.

La relazione tra Engin e Piril verrà allo scoperto

Nelle puntate in onda dal 9 al 13 agosto, verranno visionati i video di sorveglianza per capire chi ha causato il crollo del tetto. Le telecamere, però, sveleranno più del dovuto perché mostreranno un bacio intenso tra Engin e Piril e capiranno a tutti che Erdem passa la notte in azienda.

Piril non prenderà affatto bene la cosa e verrà travolta dal panico. Engin proverà a tranquillizzarla e, per dimostrarle le sue vere intenzioni, le chiederà di andare a vivere insieme a lui . Come reagirà Piril?

Nel frattempo, Eda inizierà a studiare all'Università e parteciperà alla sua prima lezione.