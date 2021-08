Amici 21 , il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5. Le prime anticipazioni sul programma rivelano che il cast sarà in parte rivoluzionato: alcuni prof della passata edizione non torneranno in questa nuova stagione del talent show. Top secret, invece, la lista dei concorrenti che saranno tra i banchi di scuola di questa ventunesima edizione anche se, nelle ultime ore, è arrivata la candidatura di un "figlio di". Trattasi del giovane Giovanni Antonacci, figlio del celebre cantautore Biagio.

I retroscena sul cast di Amici 21

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di Amici 21 rivelano che quest'anno Maria De Filippi ha scelto di movimentare un po' la situazione per quanto riguarda la rosa dei professori della scuola.

Ecco allora che dopo l'addio di Arisa, che pare abbia scelto di abbandonare il programma di sua spontanea volontà, a prendere il suo posto ci sarà Lorella Cuccarini.

La showgirl, che lo scorso anno ha insegnato danza, quest'anno passerà tra le file dei prof di canto. A sua volta, al posto di Lorella Cuccarini, dovrebbe arrivare la new entry Raimondo Todaro, anche se il ballerino ha recentemente dichiarato che al momento non ci sarebbero trattative in corso con la trasmissione di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le decisioni finali della conduttrice, autrice e produttrice del talent show, cresce l'attesa anche per quanto riguarda i nomi dei prossimi concorrenti in gara ad Amici 21.

Giovanni Antonacci possibile concorrente di Amici?

I casting stanno proseguendo a ritmo serrato per poter arrivare alla rosa finale dei nuovi allievi che siederanno dietro ai banchi della scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

E, quest'anno, è arrivata anche una candidatura da parte di un giovane artista che ha alle spalle due veri e propri mostri sacri della musica italiana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trattasi del giovane Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi. Il giovane artista, che questa estate ha firmato (assieme ad altri autori) il brano "Mille" cantato da Fedez con Orietta Berti e Achille Lauro, non ha nascosto che gli piacerebbe poter partecipare a un talent show.

E, tra quelli attualmente in onda sulla televisione italiana, Giovanni in una recente intervista ha affermato che Amici è sicuramente il suo preferito.

Il figlio di Biagio Antonacci si candida per Amici 21

"Penso che Amici sia più formativo. È più lungo sono le lezioni, è una vera e propria scuola", ha detto Giovanni Antonacci parlando dello show di Maria De Filippi.

"Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere", ha proseguito ancora il giovane artista.

La sua candidatura verrà presa in considerazione dalla conduttrice per Amici 21? Lo scopriremo nelle prossime settimane.