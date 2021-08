Torna a parlare del suo addio a Ballando con le Stelle per togliersi qualche sassolino: Raimondo Todaro, in una intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha deciso di chiarire la sua posizione sia nei confronti di Milly Carlucci, sia relativamente al suo ingresso nella scuola di Amici, che riaprirà i battenti con la sua edizione numero 21 il prossimo 18 settembre. Al contrario di Giulia Stabile che di fatto ha confermato la sua presenza in qualità di professionista, il ballerino ha spiegato che la scelta di lasciare lo show di Rai1 non è stata legata ad un altro contratto già in essere.

Con Maria De Filippi non vi è alcuna trattativa in corso, anche se la cosa non gli farebbe per nulla dispiacere.

Il ballerino nega di avere trattative in corso con Maria De Filippi

Non è certa la presenza di Raimondo Todaro tra i professori di ballo di Amici 21: a rivelarlo è stato il diretto interessato. Infatti, sebbene sia ormai cosa nota che Lorella Cuccarini, trasferendosi tra i professori di canto al posto di Arisa, lascerà un posto vacante, l'ingresso dell'ex maestro di Ballando con le Stelle non è per nulla scontato. 'Non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi', ha affermato Todaro in un'intervista rilasciata ad Oggi. Il ballerino, però, ha voluto aggiungere che un eventuale coinvolgimento nel talent show di Maria De Filippi, che vede tra i professionisti anche l'ex moglie Francesca Tocca, non gli dispiacerebbe affatto.

'Amici è un programma che seguo da sempre', ha detto Raimondo, aggiungendo anche delle parole molto positive nei confronti della conduttrice, che le è stata molto vicina anche quando affrontava la separazione dalla madre di sua figlia. Se il suo arrivo non è quindi certo, resta da capire chi potrebbe occupare il posto di professore di danza.

In ogni caso, manca un mese all'inizio della scuola più famosa d'Italia, per cui nulla è da escludere.

Il rapporto tra Raimondo e Milly Carlucci

Raimondo, poi, ha colto l'occasione per chiarire il suo rapporto con Milly Carlucci, della quale non ha di certo apprezzato il post fatto sui social in seguito alla sua notizia di lasciare Ballando con le Stelle.

Era dal 2016, secondo quanto riferito dal ballerino, che si paventava questa ipotesi, poi accantonata per diversi anni, ma adesso per il maestro era arrivato il momento di cambiare per provare nuove strade.

"Nessuno sgarro, sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34. E' del tutto naturale che senta l'esigenza di sperimentare", ha precisato Todaro che però ha anche riservato parole di stima per Milly Carlucci. Nonostante le incomprensioni legate all'addio, Raimondo ha chiarito di avere ottimi rapporti con coloro che lavorano all'interno dello show di Raiuno e di voler ringraziare Milly per ciò che ha fatto per lui. Adesso, non resta che vedere quale sarà il prossimo impegno lavorativo per il brillante maestro di danza.