Tante novità stupiranno il pubblico numeroso di Love is in the air, la Serie TV con protagonisti gli attori Hande Ercel e Kerem Bursin. Le trame delle puntate turche narrano che Eda Yildiz deciderà di troncare la frequentazione con Serkan appreso che sua nonna Semiha è disposta a tutto pur di rovinare i Bolat come far arrestare Alptekin alle Bahamas.

Anticipazioni Love is in the air: Alptekin fa perdere le sue tracce dopo il divorzio da Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate che verranno trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 annunciano tensioni nella famiglia Bolat.

Tutto inizierà quando Alptekin deciderà di abbandonare Istanbul quando Aydan lo troverà tra le braccia della sua amante. L'uomo, a questo punto, chiederà il divorzio alla moglie, nonostante i trent'anni di matrimonio, dopo che suo figlio Serkan dimostrerà di non riuscire a perdonarlo per il suo ruolo nella morte dei genitori di Eda. Da questo momento si perderanno le tracce di Bolat senior fino ad arrivare al colpo di scena.

In dettaglio, Semiha prenderà il possesso del 45% delle azioni dell'Art Life, che condivideva con Efe, diventando così una delle dirigenti. Durante una riunione, la nonna di Eda informerà i dipendenti che Alptekin non rappresenterà più un problema. Un atteggiamento che desterà le preoccupazioni di Engin, il quale informerà subito Serkan circa le parole di Semiha.

Serkan scopre che il padre è stato arrestato alle Bahamas

Durante i prossimi appuntamenti della serie tv turca, Serkan apparirà in ansia per la scomparsa di Alptekin.

Nel frattempo, Engin scoprirà che Bolat senior è stato arrestato alle Bahamas perché era in possesso di una valigia piena di denaro falso. La pr Balca e Serkan, a questo punto, si metteranno subito al lavoro per evitare che la notizia diventi di dominio pubblico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui, l'architetto sospetterà che dietro i problemi giudiziari del padre ci sia lo zampino della diabolica Semiha, intenzionata a vendicarsi della morte di suo figlio Mustafà.

Eda tronca la relazione con Bolat a causa di Semiha

Anche Eda capirà che sua nonna ha idee bellicose quando scoprirà che il padre di Serkan è stato condannato a otto mesi di galera.

Per questo motivo, la fioraia non esiterà a troncare la relazione con Bolat dopo una cena a casa del principe Seymen. Alla fine, l'architetto chiederà a Yildiz i motivi del suo addio e le dirà se per caso c'è l'influenza negativa di Semiha. La fioraia rivelerà di essere sotto ricatto di Semiha?

In attesa di sapere cosa risponderà Eda, si ricorda che Love is in the air è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sui teleschermi di Canale 5.