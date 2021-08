Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno anticiperà il suo debutto su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la programmazione del programma Mediaset, rivelano che dopo il grande successo dell'ultima stagione, si è scelto di aprire in anticipo le porte della scuola di talento più famosa del piccolo schermo. Intanto arrivano i primi retroscena sul cast di quest'anno: a farne le spese sarà Arisa, mentre tra le new entry potrebbe esserci Raimondo Todaro.

Il ritorno di Amici 21 in tv: debutto anticipato per il talent

Nel dettaglio, i primi retroscena sulla nuova edizione di Amici 21, rivelano che il programma quest'anno andrà in onda da settembre in poi su Canale 5, ricoprendo così l'intera durata della stagione televisiva 2021/2022.

A confermarlo anche i promo che in queste ore stanno andando in onda in televisione e che annunciano la partenza anticipata del programma di Maria De Filippi.

Un debutto anticipato che, sicuramente, non deluderà i tantissimi fan: al momento la prima puntata è fissata per sabato 18 settembre alle 14:10, ma non sono escludi possibili cambi di programmazione in corso.

Chi ci sarà nel cast di Amici 21? È confermata la presenza della prof Lorella Cuccarini dopo la buona performance dello scorso anno.

Retroscena sul cast di Amici 2021/2022

Questa volta, però, la showgirl non sarà più una docente di ballo ma insegnerà canto ai nuovi allievi della scuola più famosa d'Italia.

Un cambiamento voluto da Maria De Filippi e dettato dall'addio alla trasmissione di Arisa, che dopo un lungo tira e molla, ha scelto di abbandonare il cast del fortunato talent show Mediaset.

Tra le new entry della stagione, invece, dovrebbe esserci il ballerino Raimondo Todaro, in uscita da Ballando con le stelle. Lui, però, al momento si è limitato a dire di non aver chiuso nessun contratto con la De Filippi.

Occhi puntati anche su Giulia Stabile: la vincitrice dell'ultima edizione del talent show Mediaset, tornerà di nuovo nella scuola, ma questa volta come professionista.

Il nipote di Gianni Morandi si candida per Amici 21

Per quanto riguarda, invece, i nuovi concorrenti di Amici 21, al momento non si hanno notizie certe su chi saranno gli allievi che animeranno le vicende della scuola.

Tuttavia, a poche settimane dall'inizio del programma, non mancano le candidature spontanee, come quella di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi.

Il giovane cantante non ha nascosto che gli piacerebbe poter partecipare come concorrente ad Amici, ritenendo il talent show di Maria De Filippi formativo per un ragazzo che intende esordire nel mondo della musica.