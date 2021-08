Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda da metà settembre 2021 su Canale 5. I primi retroscena legati al cast di questa nuova attesissima edizione, rivelano che ci saranno delle sorprese e delle novità importanti. Maria De Filippi, infatti, ha scelto di apportare dei cambiamenti al cast del suo seguitissimo talent show: una delle new entry porta il nome del ballerino Raimondo Todaro ma ci sarà spazio anche per il coinvolgimento della ballerina Giulia Stabile.

Giulia Stabile confermata nel cast di Amici 21

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di Amici 21 rivelano che Giulia Stabile, vincitrice della passata edizione del talent show di Canale 5, farà parte anche della prossima edizione del programma di Maria De Filippi.

Al momento, però, ancora non si conosce quale sarà il ruolo ufficiale che la giovane ballerina ricoprirà nel cast artistico di questa ventunesima edizione, in onda da settembre in televisione.

Non si esclude, infatti, che Giulia possa essere una delle nuove professioniste del programma di Maria De Filippi, vista la sua bravura che lo scorso anno ha saputo convincere sia la giuria che il pubblico da casa, che le ha permesso di conquistare il premio finale del talent, battendo al televoto il super-favorito Sangiovanni.

Retroscena Amici 21: arriva il ballerino Raimondo Todaro

La presenza di Giulia Stabile nel nuovo cast di Amici 21 non sarà l'unica novità di questa nuova edizione. Maria De Filippi, infatti, punterà anche su dei cambiamenti legati alla giuria dei prof di danza.

Lorella Cuccarini, dopo l'esperienza dello scorso anno come prof di ballo, quest'anno passerà nella scuderia dei prof di canto.

La conferma ufficiale è arrivata da parte della diretta interessata, la quale, sui social, ha svelato che è stata una richiesta specifica da parte di Maria De Filippi, di cui lei si fida ciecamente e così ha accettato senza esitazioni.

Al posto di Lorella Cuccarini arriverà il ballerino Raimondo Todaro, ben noto al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, di cui ne ha fatto parte per ben quindici anni.

Tra i riconfermati ad Amici 21, la coppia di prof Zerbi-Celentano

Non ci sono dubbi, invece, su due prof storici che fanno parte del cast di Amici da svariate edizioni.

Trattasi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, rispettivamente insegnante di canto e ballo della scuola di Maria De Filippi.

I due, infatti, torneranno in onda anche in questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5, pronti a "graffiare" con i loro giudizi che non passano mai inosservati.