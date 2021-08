La stagione 2021/2022 di Uomini e donne sta per cominciare: nel pomeriggio di martedì 24 agosto, infatti, sarà registrata la prima puntata, quella che andrà in onda su Canale 5 il 13 settembre. Dando un'occhiata ai profili Instagram di alcuni veterani del cast, si scopre che non sono stati confermati nel cast della nuova edizione: Roberta è in Sardegna con un'amica, Nicola è al lavoro e Riccardo promuove brand d'abbigliamento dalla sua Puglia.

News sui protagonisti di Uomini e Donne

Martedì 24 agosto Maria De Filippi condurrà il primo appuntamento stagionale con Uomini e Donne, quello che dà il via all'edizione dopo una pausa che è durata tre mesi.

Ancor prima che sul web venissero caricate le anticipazioni della registrazione odierna, i fan del dating-show sono riusciti a scoprire qualcosa sul cast andando a curiosare sui profili social di alcuni storici protagonisti.

Roberta Di Padua, ad esempio, attorno alle ore 16 ha pubblicato delle Instagram Stories dall'aeroporto: la romana, infatti, ha raggiunto la Sardegna con un'amica per una vacanza last-minute. Questa notizia fa dedurre che la dama non sarebbe stata confermata nel parterre 2021/2022, quello che l'ha ospitata per circa tre anni fino a maggio scorso.

La donna ha vissuto un'estate un po' difficile, tant'è che per un mese si è assentata dal web per cercare di rimettere ordine nella sua vita troppo scombussolata dalla rottura con Riccardo.

Dopo aver ripreso possesso del suo account, l'ex volto del Trono Over ha informato i follower di stare meglio e di essere ancora alla ricerca della persona giusta.

Attesa per gli spoiler della prima puntata di Uomini e Donne

Sembra che altri due veterani del Trono Over a settembre non figureranno nel parterre: Nicola e Riccardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giovane Vivarelli sta usando Instagram per informare i propri follower dei tanti impegni di lavoro che ha a fine estate: al momento, infatti, il ragazzo si trova in Campania per motivi professionali, quindi non ha partecipato alla registrazione di Uomini e Donne.

Anche Guarnieri il 24 agosto ha condiviso una Stories che ha anticipato la sua assenza nel cast 2021/2022 del dating-show: nella tarda mattinata del 24 agosto, infatti, il pugliese ha usato i social per fare pubblicità a un brand di calzature che lui ritiene valido ed affidabile.

Se i due cavalieri non hanno sicuramente preso parte alla puntata che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio, restano dei dubbi su Ida Platano: la parrucchiera, infatti, in queste ore ha postato solo video che potrebbero essere stati registrati in precedenza, come quelli in cui sponsorizza dei prodotti.

Gemma spiazza: intervento al seno prima di Uomini e Donne

Le assenze di Roberta, Riccardo e Nicola (e forse anche di Ida) dal cast della nuova edizione, non sono l'unica notizia che sta circolando su Uomini e Donne in queste ore. Mentre negli studi Elios è in corso la prima registrazione dopo l'estate, Riccardo Signoretti ha spiazzato fan e curiosi anticipando che Gemma si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico durante le vacanze.

La protagonista del Trono Over, infatti, si è operata per aumentare di qualche taglia il seno: una mastoplastica che ha fatto mentre il format di Maria De Filippi non era in onda.

La 71enne, dunque, ci ha preso gusto: dopo aver fatto un lifting al viso nel 2020, ha scelto di regalarsi un décolleté nuovo di zecca per provare ad attirare l'attenzione dei cavalieri del parterre. C'è attesa, dunque, per le anticipazioni che circoleranno sulla puntata registrata il 24 agosto, la prima alla quale Gemma parteciperà dopo l'operazione estetica.