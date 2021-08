La nuova stagione televisiva Rai 2021/2022 è pronta a iniziare. L'Ufficio Stampa Rai ha presentato ufficialmente i palinsesti, con tutte le serie, le soap e i grandi eventi che terranno compagnia ai telespettatori fino a fine maggio prossimo.

Su Rai 1, oltre alle fiction e alle serie, sarà riservato ampio spazio alle soap e, in particolare, alla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore: Vittorio Conti sarà alla guida del grande magazzino, pronto a riprendere le redini della sua vita personale e professionale senza la moglie Marta, rimasta a New York dietro proposta di Sterling.

Nel cast, tanti addii e altrettante new entry; si attende infatti l'arrivo del misterioso Marco di Sant'Erasmo, nipote di Adelaide, mentre se ne andranno Rocco e Federico - e non solo - in modo inaspettato. Varia e interessante anche l'offerta Rai 2, che si addentra maggiormente nei drammi e nelle pieghe più buie della società e della criminalità.

Offerta Rai 2021/2022, bentornato Ispettore Coliandro

Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi sono gli scrittori della fortunata serie L'Ispettore Coliandro, che tornerà su Rai 2 nell'autunno 2021. Lo strambo poliziotto dovrà risolvere quattro casi molto complicati che lo metteranno alla prova. Nello stesso tempo, Coliandro sarà alle prese con la sua altrettanto disordinata vita privata.

A fare da traino, sempre e comunque, è il suo forte senso del dovere.

Saranno quattro le serate in compagnia di Volevo fare la rockstar, sempre su Rai 2, per la regia di Matteo Oleotto. I protagonisti sono come sempre Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. Una serie sicuramente più leggera e piacevole, perfetta per le serate in famiglia.

Tornano Mare Fuori e Il Cacciatore

Nei nuovi palinsesti Rai 2021/2021 torna, con grande piacere del pubblico, Il Cacciatore. Gli episodi della terza stagione si concentreranno sulla lotta alla mafia. Saverio Barone/Francesco Montanari dovrà anche far fronte alle difficoltà legate alla crescita di sua figlia e ai rapporti non sempre facili con i colleghi.

Sulla Rai torna anche Mare fuori, che racconta le storie di vita dei ragazzi in un carcere minorile: storie dure ma anche cariche di speranza.

Immancabile e attesissima la tredicesima stagione di Don Matteo, che vedrà l'uscita di scena definitiva di Terence Hill. A "sostituirlo", sarà Raoul Bova nei panni del seminarista Don Massimo. Tornerà però Anceschi - ora capitano - in compagnia della figlia Valentina, una ragazza fragile e che sta ancora lottando con le ferite del suo passato.

Lino Guanciale protagonista nel nuovo Palinsesto Rai 2021/2022

Grande spazio a Lino Guanciale nella nuova stagione televisiva Rai: sarà infatti protagonista di due gioiellini destinati a fare il pieno di ascolti. Tinte noir e misteriose per la serie Sopravvissuti, mentre con Noi, il remake di This is us, si esploreranno le dinamiche relazionali e psicologiche di una lunga storia famigliare.