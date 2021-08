Arisa non farà parte del cast di Amici 21. Nei giorni scorsi sono emerse le ultime anticipazioni sul cast della prossima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi e tra i professori non ci sarà più spazio per la cantante che aveva debuttato lo scorso anno in questa nuova veste televisiva. Un addio che ha fatto molto discutere, al punto che la stessa Arisa ha puntato il dito contro Dagospia per aver diffuso la notizia "senza sapere la verità". Ma qual è il reale motivo che si cela dietro questa scelta? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Davide Maggio.

L'addio di Arisa al cast di Amici 21

Nel dettaglio, nei giorni scorsi è stato rivelato che Arisa non prenderà parte ad Amici 21. La cantante, nonostante l'ottima performance dello scorso anno, non sarà la nuova prof di canto della scuola più famosa d'Italia. Al suo posto arriverà Lorella Cuccarini, già riconfermata nel cast del talent show di Maria De Filippi, la quale questa volta non sarà più una prof di ballo bensì un'insegnante di canto.

A sua volta, al posto di Lorella Cuccarini arriverà la new entry Raimondo Todaro, fresco del suo addio a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Il retroscena sull'addio di Arisa ad Amici

Arisa, nel momento in cui è stata diffusa la notizia del suo addio ad Amici 21, non ha smentito la notizia sui social ma si è lasciata andare a un durissimo sfogo, dicendo che non bisognerebbe parlare nel momento in cui non si conoscono realmente i fatti.

Ebbene, stando ai retroscena riportati in queste ore, in un primo momento Arisa si sarebbe ritrovata contesa tra due programmi. Da un lato Pekin Express che tornerà in onda sui canali Sky e dall'altro il talent show di Maria De Filippi. Si vocifera che per il reality show avventuroso di Sky, la produzione avrebbe offerto una cifra pari a 200 mila euro per avere Arisa nel cast.

'Dietrofront per motivi personali', la causa dell'addio di Arisa al talent show

Alla fine, però, la cantante ha rifiutato per concentrarsi su Amici 21 e, nel frattempo, la produzione del talent show le avrebbe offerto anche un cachet più elevato. "Poi un nuovo dietrofront dovuto a motivi personali", viene riportato. Ma non è finita qui, perché sembrerebbe che dopo la rinuncia da parte della cantante e mentre la produzione del talent show di Canale 5 studiava le alternative per questa nuova edizione, ecco che Arisa sarebbe tornata a farsi viva di nuovo.

Cosa succederà a questo punto? Ci saranno nuovi ripensamenti da parte di Maria De Filippi e del suo team? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.