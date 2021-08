Si fa sempre più concreta l'ipotesi di una mancata riconferma di Arisa nel cast della prossima edizione di Amici. La stampa, infatti, continua a sostenere che l'artista non avrebbe trovato un accordo con la produzione del programma, per questo a settembre non dovrebbe figurare tra i professori. L'unico commento che Rosalba ha fatto su questo rumor, è quello in risposta a Dagospia che per primo ha reso pubblico un suo eventuale addio al format condotto da Maria De Filippi.

La presa di posizione di Arisa su Amici

Non si placano le chiacchiere sul futuro televisivo di Arisa.

Secondo un Gossip che sta prendendo sempre più piede, la cantante non dovrebbe partecipare alla ventunesima edizione di Amici, il talent show che l'ha vista protagonista fino a pochi mesi fa nel ruolo d'insegnante.

I bene informati raccontano che la trattativa tra l'artista e la produzione non sarebbe andata a buon fine, per questo Maria De Filippi avrebbe deciso di stravolgere in parte la commissione interna.

Quello che riporta la stampa in questi primi giorni di agosto è che Arisa dovrebbe essere sostituita da Lorella Cuccarini, mentre Raimondo Todaro dovrebbe prendere il posto lasciato vacante dalla bionda showgirl. Insomma, cambi di categoria e qualche new entry tra i professori che da metà settembre cominceranno a lavorare con i nuovi allievi della scuola.

Le prime polemiche parole dell'ex prof di Amici

Dopo aver letto l'articolo in cui si anticipa il suo possibile addio ad Amici, Arisa ha deciso di esporsi sui social network in un modo un po' particolare.

Sul profilo Instagram della cantante, infatti, il 3 agosto è apparso il seguente polemico messaggio: "Io non sono sgangherata.

Sono un'artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato? Sempre??? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psyco sì. Scrivi Psyco e promuovi la musica invece di tentare di affossare la gente".

Arisa è apparsa piuttosto contrariata per la notizia che è stata messa in giro sul suo futuro professionale, ma anche per una precisa parole che il giornalista Candela ha usato per descriverla (sgangherata, ndr).

"Ciuccio, non parlare di ciò che non sai e fatti i c... tuoi", ha concluso Arisa nel suo sfogo.

La replica degli autori del rumor su Amici

In risposta alla polemica alla storia su Instagram di Arisa, Dagospia ha tenuto a fare delle precisazioni, puntualizzando che nello sfogo social della cantante non c'è nessuna smentita alla notizia da loro lanciata: nel protestare per come è stata definita, la cantante non ha negato che non parteciperà alla nuova edizione del talent show Mediaset.

Si fa sempre più concreta, dunque, la possibilità che dopo l'estate Arisa venga sostituita dalla prof con la quale ha condiviso il team del serale la scorsa primavera. Lorella Cuccarini potrebbe passare dal ballo al canto, mentre Raimondo Todaro sarebbe una new entry tra gli insegnanti di danza (Alessandra Celentano e Veronica Peparini sarebbero confermate).

Restando nella commissione di canto, anche Anna Pettinelli starebbe rischiando il posto: si vocifera, infatti, che Alberto Urso potrebbe sedersi alla cattedra che la speaker radiofonica ha occupato per due anni. Per il tenore siciliano questa sarebbe una importante promozione dopo essere stato assistente dei professori ad Amici 20.