Si fanno sempre più insistenti i rumor su un possibile ritorno di Rosa Di Grazia nella scuola di Amici. Da settimane, infatti, si vocifera che la napoletana potrebbe essere un membro del nuovo corpo di ballo, quello che accoglierà sicuramente Giulia Stabile. In occasione dell'imminente debutto della 21esima edizione, poi, la danzatrice ha pubblicato una storia su Instagram che secondo i fan potrebbe essere un indizio a favore del suo chiacchierato ma non ancora confermato esordio tra i professionisti il 18 settembre.

Nuove indiscrezioni sul futuro dell'ex allieva di Amici

Rosa Di Grazia sarà una professionista di Amici 21? È questa la domanda che si stanno facendo molti fan del talent-show da qualche settimana, ovvero da quando sul web ha cominciato a circolare questo rumor. La ragazza non si è ancora esposta per confermare o per smentire le voci che impazzano sul suo futuro in televisione, ma una mossa social potrebbe aver parlato al posto suo.

Martedì 24 agosto, infatti, i profili social del format di Maria De Filippi hanno caricato un video che preannuncia il debutto della nuova edizione nel mese di settembre: la napoletana ha quasi immediatamente condiviso questo filmato nelle sue storie di Instagram. La danzatrice, poi, ha accostato alle immagini in questione l'emoticon di un cuore rosso e la scritta "Qui".

Secondo alcuni, questo gesto potrebbe celare un legame ancora in corso tra l'ex allieva e la produzione, quella per la quale potrebbe lavorare a partire da sabato 18.

I gossip sull'amore finito dopo Amici

Rosa è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo: di Di Grazia, infatti, non si parla soltanto per il possibile debutto nel corpo di ballo di Amici, ma anche per un presunto ritorno di fiamma con l'ultimo fidanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da giorni, infatti, si rincorrono i Gossip su un probabile riavvicinamento in corso tra la ballerina e Deddy: i due hanno ripreso a seguirsi su Instagram dopo settimane di gelo, e stanno anche cominciando a mettersi dei "mi piace" alle foto che pubblicano sui rispettivi account.

Quando un follower le ha chiesto se in questo momento è innamorata, però, la napoletana ha spiazzato dicendo: "Non attualmente.

Non voglio mischiare la vita privata con quella artistica, ma credo ancora nell'amore vero".

Insomma, queste parole sembravano una smentita ai rumor che sono circolati di recente su lei e Dennis.

Prima puntata di Amici con la nuova classe

Se Rosa sarà davvero un membro del corpo di ballo della ventunesima edizione di Amici (si dice possa prendere il posto di Elena D'Amario, tentata da nuove avventure professionali), lo si saprà con certezza soltanto sabato 18 settembre. Tra circa tre settimane, infatti, Maria De Filippi condurrà il primo speciale della nuova edizione del talent-show, quello interamente dedicato alla presentazione del cast 2021/2022.

Oltre a svelare i professionisti di quest'anno, a breve la conduttrice aggiornerà i telespettatori sui sei professori che comporranno la commissione interna della scuola e sui ragazzi della nuova classe.

Il format di Canale 5, dunque, quest'anno partirà con quasi due mesi d'anticipo rispetto al solito (in passato l'esordio avveniva tra fine ottobre e novembre) e sono ancora tante le novità che devono essere comunicate al pubblico: una su tutte, il nome del terzo docente di danza, quello che sostituirà Lorella Cuccarini, che ha cambiato categoria e si occuperà dei cantanti assieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli).