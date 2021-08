Il 25 agosto 2021, su Canale 5, andrà in onda, in prima visione assoluta, una nuova puntata di Love is in the air, soap opera turca che vede come protagonisti Serkan e Eda e la loro appassionante storia d'amore.

Stando alle anticipazioni, quella del 25 agosto sarà una puntata satura di emozioni. Al centro delle vicende ci sarà l'associazione alla quale ha aderito Aydan, che prosegue spedita con una serie di iniziative finalizzate ad aiutare delle studentesse che non hanno i mezzi necessari per poter continuare la loro carriera studentesca. A tal riguardo, verrà definita un'iniziativa benefica per finanziare l'associazione.

Trame Love is in the air, puntata del 25 agosto

Nella puntata che andrà in onda il 25 agosto 2021 si parlerà, come detto, dell'importante iniziativa benefica in aiuto delle studentesse meno fortunate che non riescono a pagarsi gli studi. Attraverso l'aiuto di Serkan, ma anche quello di Engin, Ferit e Efe, l'amata di Alpetekin cercherà di raccogliere più offerte possibili attraverso una sorta di asta.

Come si evince dagli spoiler chi si aggiudicherà l'asta (quindi chi avrà offerto la cifra maggiore) potrà godere di una cena in compagnia dell'affascinante Serkan. Ma le sorprese sono dietro l'angolo: l'offerta più alta arriverà dall'architetto, che vuole organizzare a tutti i costi una cena con Eda.

Anche se i risvolti delle scoperte sulla morte dei genitori fanno ancora male, Serkan prova un grande amore per Eda e quindi chiederà l'aiuto del minore Bolat per far recapitare alla giovane un foglio con su scritto l'indirizzo in cui si trova il ristorante scelto per la loro cena romantica.

La sfilata

Come si evince delle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa il 25 di agosto, la madre di Serkan cercherà di organizzare al meglio la sfilata di beneficenza dedicandosi anche alle protagoniste al femminile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Così, penserà di fingere di aver invitato delle modelle, che però hanno declinato la proposta in extremis per motivi personali.

Per evitare di far saltare la sfilata, dunque, la donna farà credere che sia necessario che sfilino Eda, Selin e le altre ragazze. Alla fine, grazie all'intuizione della mamma di Serkan, tutto l'evento si svilupperà al meglio e praticamente tutti i membri dell'associazione apprezzeranno le ottime intuizioni della donna, che è riuscita a organizzare l'evento di beneficenza in favore delle studentesse meno abbienti.